Juventus, emergenza totale con la Lazio: indisponibili 6 titolari

Juventus ultime news, i bianconeri si preparano ad affrontare una sfida delicatissima contro la Lazio, una delle squadre più in forma del campionato, seguita dall’impegno in Champions League contro lo Stoccarda. In questo periodo, però, la gestione delle forze e della rosa a disposizione sta diventando un problema sempre più complicato, con una lista di giocatori disponibili che si riduce costantemente.

L’ultimo a dover essere monitorato è Nicolò Fagioli, che ha rimediato un colpo in allenamento durante la convocazione in Nazionale. Sebbene l’infortunio non sembri particolarmente grave, considerando le tante assenze e gli impegni ravvicinati, il centrocampista potrebbe essere lasciato a riposo per precauzione. Le assenze si accumulano: oltre a Conceição, squalificato, non saranno disponibili Bremer, Milik e McKennie, fermo per un affaticamento muscolare alla coscia, che lo terrà fuori solo contro la Lazio. Anche Koopmeiners, che soffre ancora per una frattura alla costola, e Nico Gonzalez, sperano di rientrare per il big match della prossima settimana contro l’Inter a Milano.

La formazione sembra un rebus sempre più difficile da risolvere. In difesa, Savona, Kalulu, Gatti e il rientrante Cabal dovrebbero essere schierati davanti a Di Gregorio. A centrocampo, Locatelli e Thuram dovrebbero essere titolari, con Douglas Luiz pronto a partire dal primo minuto alle spalle di Vlahovic, mentre Cambiaso e Yildiz occuperanno le fasce. Se il brasiliano ex Aston Villa dovesse partire nuovamente dalla panchina, il numero 10 turco potrebbe essere avanzato sulla trequarti, con Mbangula a sinistra. Tuttavia, non è esclusa la possibilità di vedere una sorpresa da parte di Thiago Motta, che potrebbe lanciare il giovane montenegrino Adzic, pronto a debuttare come trequartista, sia in posizione centrale che sulla fascia destra, un ruolo in cui potrebbe anche giocare Weah.

