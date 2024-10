Calciomercato, la Juventus difficilmente punterà su Ortiz per sostituire Bremer

La Juventus difficilmente punterà su Leo Ortiz del Flamengo per sostituire Bremer, fuori per quasi tutta la stagione in seguito al grave infortunio. Il difensore brasiliano, acquistato dal club rossonero solo pochi mesi fa, ha una valutazione attuale di circa 15 milioni di euro, il doppio rispetto a quanto speso per il suo trasferimento. Considerando l’ammortamento ancora ridotto a un solo anno, è improbabile che si riesca a generare una plusvalenza significativa, a meno che non ci sia un investimento davvero importante.

Inoltre, il giocatore avrebbe bisogno di un periodo di adattamento, e come dimostrato dal caso di Tiago Djalò, il passaggio da un campionato all’altro, soprattutto per chi arriva da fuori Europa, non sempre si rivela immediatamente positivo. Anche se Leo Ortiz dovesse davvero interessare alla Juventus, il Flamengo non sembra intenzionato a scendere sotto la cifra richiesta. Per questo, è più probabile che la società bianconera possa guardare a un difensore già presente in Serie A, che non necessiterebbe di ambientamento.

Un’opzione simile a quella di Kalulu potrebbe essere presa in considerazione, anche se più complicata, oppure la Juventus potrebbe puntare direttamente su Milan Skriniar, che avrebbe un ingaggio più alto, ma che potrebbe essere ceduto in prestito dal Paris Saint-Germain, vista la mancanza di spazio nella squadra francese. Ortiz, durante la sua esperienza al Red Bull Bragantino, era stato seguito da vari club italiani come la Fiorentina, oltre che da Porto e West Ham.

