Bremer stagione finita: per lui purtroppo c’è la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro e dovrà essere operato a breve. Brutta notizia per la Juventus, che dovrà fare a meno del difensore brasiliano fino a fine stagione. Il difensore brasiliano, costretto a lasciare il campo anzitempo durante la partita di Champions League contro il Lipsia, si è sottoposto ai controlli medici questa mattina presso il J|Medical. Gli esami hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La società ha annunciato che Bremer verrà operato nei prossimi giorni e dovrà affrontare uno stop di almeno sei mesi.

Chi sostituirà ora Bremer? Per Juventus-Cagliari, ultima gara prima della sosta per le nazionali, Thiago Motta dovrebbe proporre Kalulu e Gatti come coppia di centrali davanti a Di Gregorio. L’ex milanista è diventato fondamentale in poche settimane ed ora i due si apprestano a trovar spazio in tandem. Gatti ha giocato le prime partite di Serie A come titolare, per poi rimanere in panchina nelle ultime due. Kalulu ha infatti traslocato al centro dopo essere stato scelto a destra, dove Thiago Motta inserisce ora uno tra Savona e Danilo. E’ chiaro che bisognerà capire bene quanto tempo servirà a Bremer per recuperare dal grave infortunio: la sensazione è che la Juve potrebbe cautelarsi ingaggiando un altro difensore centrale nel mercato di “riparazione” a gennaio.

Arrivano anche i primi messaggi di conforto dai suoi compagni di squadra. Il primo è il centrocampista Nicolò Fagioli, che su Instagram scrive: “Sono con te. Ancora di più. Tornerai più forte di prima. 100%. Ti voglio bene fenomeno”.

Bremer, il primo commento dopo il grave infortunio

Gleison Bremer, a pochi minuti dal comunicato ufficiale della Juventus sul suo infortunio al ginocchio, commenta così sui social l’accaduto: “Difficile trovare le parole in questo momento così difficile, purtroppo il risultato degli esami è stato il peggiore. È una sfida che voglio affrontare con la stessa motivazione di sempre, sarà un’opportunità per crescere, migliorare e tornare più forte. Ora mi aspetta un lungo recupero ma non mancherà il mio sostegno alla squadra e ai miei compagni. Grazie a tutti per il supporto, Forza Juventus ️️ Sempre insieme a voi”.

