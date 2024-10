Lesione del crociato per Bremer? Sono ore di ansia in casa Juventus dopo l’infortunio occorso al difensore brasiliano ieri sera durante la partita di Champions League con il Lipsia. Nei primi dieci minuti, alla Red Bull Arena, Gleison Bremer si è accasciato a terra per un problema fisico, seguito poco dopo da Nico Gonzalez che ha chiesto il cambio. Nonostante gli imprevisti, la Juventus ha dimostrato di essere superiore alle difficoltà, ma le preoccupazioni per il difensore brasiliano non sono svanite con il fischio finale.

🚨 Bremer is feared to have a cruciate ligament rupture. (@Gazzetta_it) pic.twitter.com/ZiGvI7DhSN — JuveFC (@juvefcdotcom) October 3, 2024

L’infortunio di Bremer è quello che desta maggiore apprensione. La dinamica, che ha visto una torsione innaturale del ginocchio nel tentativo di fermare Openda, e la smorfia di dolore del giocatore mentre tornava in panchina, unite ai primi esami, lasciano poco spazio all’ottimismo. La Juventus attende gli accertamenti previsti oggi al J Medical, ma le prime sensazioni non sono incoraggianti: si teme una possibile lesione del legamento crociato. Se la diagnosi fosse confermata, Bremer rischierebbe di restare fuori dai campi per circa sei mesi, compromettendo gran parte della sua stagione.

L’allenatore Thiago Motta sarebbe particolarmente penalizzato da un’assenza così lunga, poiché Bremer è stato un elemento chiave della difesa bianconera, sempre titolare nelle prime otto partite tra Serie A e Champions League, a differenza di altri giocatori che sono stati alternati.

