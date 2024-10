Champions League, impresa Juventus a Lipsia: 3-2 in 10 uomini

RB Lipsia-Juventus 2-3, grande impresa dei bianconeri che espugnano la Red Bull Arena in 10 uomini: i bianconeri portano a casa il secondo successo consecutivo nella competizione. In una partita ricca di emozioni e colpi di scena, la Juventus riesce a rimontare due volte, nonostante l’espulsione di Di Gregorio. Vlahovic e Sesko segnano entrambi due gol, ma è Conceicao a firmare il gol decisivo, completando la rimonta e consegnando tre punti preziosi alla squadra di Motta.

Motta, seppur penalizzato dagli infortuni di Bremer e Gonzalez, trova in Vlahovic un protagonista in attacco, mentre Kalulu si distingue per le sue giocate decisive in difesa, mostrando una squadra compatta e determinata. Il Lipsia inizia la partita con grande energia, tanto che Kalulu rischia di commettere un’autorete nel tentativo di salvare un’azione pericolosa già nei primi minuti. La Juventus deve subito fare i conti con le difficoltà, perdendo Bremer e Gonzalez per infortuni rispettivamente al ginocchio e muscolari dopo appena una dozzina di minuti. Nonostante i tentativi offensivi, come una conclusione di Vlahovic parata da Gulacsi, il Lipsia guadagna sempre più terreno. Al 30′, Openda serve Sesko con un lancio millimetrico, e quest’ultimo, al volo, segna con l’aiuto della traversa, portando i tedeschi sull’1-0.

Nel finale del primo tempo, la Juventus prova a reagire, ma senza successo. Dopo l’intervallo, i bianconeri riprendono con determinazione, e al 49′ Koopmeiners colpisce il palo. Poco dopo, Vlahovic segna il pareggio su assist di Cambiaso. La gara diventa un continuo botta e risposta, con Openda che sfiora il nuovo vantaggio per il Lipsia, prima dell’espulsione di Di Gregorio per fallo di mano fuori area. Perin entra in porta e la Juventus soffre. Al 65′, il Lipsia guadagna un rigore, trasformato da Sesko, riportando i tedeschi in vantaggio sul 2-1.

La Juventus non si arrende: un errore difensivo del Lipsia permette a Vlahovic di segnare un altro gol spettacolare, riportando il punteggio sul 2-2. All’82′, è Conceicao a trovare la rete del definitivo 3-2, grazie a una grande azione individuale e all’assist di McKennie. Kalulu e Cambiaso salvano la Juventus negli ultimi minuti, assicurando una vittoria sofferta ma meritata.

Leggi anche: