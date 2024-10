Lipsia-Juventus, le probabili formazioni del match valido per la seconda giornata di Champions League. Si prospetta una sfida avvincente e spettacolare, considerando lo stile di gioco dei due allenatori. Da una parte, il Lipsia rapido e verticale di Marco Rose, dall’altra la Juventus solida e fluida di Thiago Motta. Chi avrà la meglio? Sarà il campo a deciderlo. L’appuntamento è fissato per le 21.00 alla Red Bull Arena di Lipsia, con la direzione arbitrale affidata al Sig. François Letexier.

La prima trasferta europea della stagione ⭐️



🏆 #UCL | League Phase – 2ª giornata

🆚 RB Leipzig

🏟️ RB Arena

⏰ 21:00 CEST

#️⃣ #RBLJuve pic.twitter.com/eRbKSfHiz5 — JuventusFC (@juventusfc) October 2, 2024

Il Lipsia si schiererà con un classico 4-4-2, pronto a sfidare la Juventus senza timori. La difesa vedrà Gulacsi tra i pali, protetto da una linea a quattro con Geertruida e Raum sugli esterni, mentre Orban e Lukeba formeranno la coppia centrale. A centrocampo, Seiwald e Haidara saranno i fulcri del gioco, con Nusa e Simons sulle fasce. Quest’ultimo potrebbe anche accentuare la sua posizione in fase offensiva, a seconda dello sviluppo della partita. In avanti, la temibile coppia Openda-Sesko, che ha contribuito con 3 gol nella recente vittoria per 4-0 contro l’Augsburg, cercherà di impensierire la difesa bianconera.

Thiago Motta apporta qualche modifica al suo 4-2-3-1 rispetto alla squadra vista contro il Genoa. In porta ritorna Di Gregorio, mentre Gatti riprende il suo posto accanto a Bremer al centro della difesa, dopo aver recuperato dall’infortunio alla caviglia subito contro il PSV. Kalulu è in lizza con Savona per un posto sulla destra, mentre Cambiaso agirà sulla sinistra. A centrocampo, Locatelli è sicuro del posto, con Thuram favorito su Fagioli e Douglas Luiz per affiancarlo. In attacco, Vlahovic guiderà l’offensiva, sostenuto da Nico Gonzalez (in ballottaggio con Conceicao), Koopmeiners e Yildiz, pronti a fare la differenza nelle zone avanzate.

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Raum; Nusa, Seiwald, Haidara, Simons; Openda, Sesko. All. Rose.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

Leggi anche: