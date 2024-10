Champions League, le probabili formazioni di Liverpool-Bologna

Liverpool-Bologna, le probabili formazioni del match di Champions League di stasera ad Anfield Road. Questa sera alle 21, il Bologna guidato da Vincenzo Italiano affronterà una notte di grande calcio europeo cercando di fermare l’inarrestabile squadra di Arne Slot. Il compito appare arduo, considerata la differenza di livello tra le due formazioni, almeno sulla carta. Tuttavia, nel calcio nulla è scontato, e l’unico giudice è sempre il campo.

Il Liverpool si presenta in condizioni eccezionali: attualmente primo in Premier League con 15 punti, frutto di cinque vittorie e una sola sconfitta, con 12 gol segnati e appena 2 subiti. Anche in Champions League i Reds hanno iniziato alla grande, battendo il Milan a San Siro per 3-1. Slot deve ancora sciogliere alcuni dubbi di formazione: a sinistra, Robertson potrebbe essere preferito a Tsimikas, mentre a centrocampo Szoboszlai è in ballottaggio con Jones. In attacco, l’olandese deve decidere tra Diaz e Gakpo. Alla vigilia, Slot ha elogiato Vincenzo Italiano: “Abbiamo studiato non solo lui, ma le sue squadre. Mi piace come riesce a trasmettere la sua identità, prima alla Fiorentina e ora al Bologna. Sappiamo cosa aspettarci”.

Il Bologna, invece, ha esordito in Champions con un pareggio per 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk, in una partita dai due volti: prima rischiando di perdere, poi sfiorando la vittoria, ma giocando comunque alla pari. In Serie A, i risultati sono stati meno brillanti, con una sola vittoria in sette partite, ottenuta contro il Monza due giornate fa. L’ultimo incontro in campionato è terminato con un pareggio contro l’Atalanta, nonostante l’inferiorità numerica per gran parte del secondo tempo.

Alla vigilia dell’importante sfida, Italiano ha dichiarato: “Stiamo intraprendendo un nuovo percorso. Credo che questa esperienza in Champions ci lascerà molto, aiutando non solo i ragazzi, ma anche me e la dirigenza. Siamo una squadra in crescita e questo cammino ci renderà più forti”.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Konaté, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Nunez. All. Slot.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Aebischer, Freuler, Urbanski; Orsolini, Castro, Ndoye. All. Italiano.

