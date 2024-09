Bologna-Atalanta 1-1, la Dea acciuffa il pari al 90’

Bologna-Atalanta 1-1, Skorupski è protagonista, l’Atalanta non riesce a segnare e il Bologna tiene duro. La partita, nonostante lo 0-0 del primo tempo, si è giocata a ritmi alti con diverse situazioni potenzialmente pericolose.

Entrambe le squadre hanno ricevuto due ammonizioni (Koussounou e Bellanova per l’Atalanta, Freuler e Fabbian per il Bologna). L’occasione più chiara arriva per i bergamaschi con Lookman, il cui tiro viene respinto da un grande intervento di Skorupski.

Il secondo tempo inizia con un colpo di scena: al 47′ Castro sblocca il risultato con un gran controllo e tiro a giro che batte Carnesecchi. Quattro minuti dopo, però, Lucumi perde palla e commette fallo su De Ketelaere, causando la sua espulsione e lasciando il Bologna in 10. L’Atalanta aumenta la pressione e colpisce una traversa con Bellanova. Gasperini inserisce forze fresche, tra cui Retegui e Zaniolo, e al 90′ Samardzic, dopo un bel dribbling, trova il pareggio con un sinistro a giro. Nei minuti finali, Cuadrado manca di poco il gol della vittoria, ma il risultato resta sull’1-1.