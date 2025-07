Mancini, la sua dedica a Vialli nel giorno del compleanno fa piangere il Web

Roberto Mancini e Gianluca Vialli sono stati una straordinaria coppia d’attacco, ma non solo. Il loro legame umano e sportivo ha segnato un’epoca, culminata con il leggendario scudetto della Sampdoria del Presidente Paolo Mantovani, conquistato nel 1991. Un’impresa che è e rimane una delle favole più belle del nostro calcio.

Vialli oggi avrebbe compiuto 61 anni, la dedica di Mancini: «Buon compleanno, ti voglio bene». E cita Aristotelehttps://t.co/rCIsQ86ALU pic.twitter.com/h5tLzVw5w5 — Alessandro Russo 🇵🇸 (@sandrinorusso74) July 9, 2025

Uniti sin dai tempi delle Nazionali giovanili, Vialli e Mancini si sono ritrovati oltre trent’anni dopo insieme sul tetto d’Europa, con la Nazionale a Londra. E l’abbraccio intenso e commovente dopo la finale è diventato il simbolo della vittoria dell’Italia a Euro 2020.

Nel giorno in cui Gianluca Vialli avrebbe compiuto 61 anni, il pensiero più toccante arriva proprio da Roberto Mancini, che ha scelto Instagram per ricordare l’amico scomparso con parole profonde e cariche di affetto. (continua dopo la foto)

“Ciao Luca Vialli, tanti auguri di buon compleanno, ti voglio bene. L’amicizia è una sola anima che abita in due corpi, un cuore che batte in due anime“. Una citazione di Aristotele, due foto simboliche – una a colori, l’altra in bianco e nero – e una sincerità che ha commosso i social.

Dal primo giorno alla Sampdoria all’ultima notte a Wembley, Mancini e Vialli hanno condiviso trionfi, cadute, risate e dolori. E anche ora che Luca non c’è più, quel legame resta vivo, custodito nel cuore di chi lo ha conosciuto. Un ricordo che continua a commuovere tutto il calcio italiano.

Leggi anche: