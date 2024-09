Home | Serie A, il Bologna trova la prima vittoria in trasferta a Monza

Monza-Bologna 1-2, la 5ª giornata di Serie A porta finalmente il sorriso al Bologna, che dopo un inizio difficile, trova la sua prima vittoria. I rossoblu superano un Monza determinato, incapace però di replicare l’ennesima impresa. Il vantaggio arriva al 24′ con Urbanski, ma poco prima dell’intervallo, Djuric sfrutta un errore di Ravaglia e firma il pareggio al 44′. Il secondo tempo si mantiene equilibrato, finché all’80’ Castro, con un gran tiro da fuori area, regala il successo al Bologna. La squadra di Italiano sale a 6 punti, mentre quella di Nesta resta ferma a 3.

Il Bologna di Vincenzo Italiano trova la sua prima vittoria in Serie A battendo 2-1 il Monza all’U-Power Stadium. La partita, che apre la domenica della 5ª giornata, è vivace e ricca di occasioni. Dopo una respinta di Turati su un tiro di Ndoye, i brianzoli rispondono con una conclusione di Pedro Pereira, ben parata da Ravaglia. Il Monza gioca un’ottima gara e sfiora il gol con Bianco, mentre l’equilibrio regna a centrocampo. La svolta arriva al 24′: Lykogiannis mette in mezzo, Carboni sbaglia l’intervento, e Urbanski insacca di testa per l’1-0. Il polacco va vicino al raddoppio con un tiro dal limite, e anche Castro e Ndoye sfiorano il secondo gol. Tuttavia, il Bologna subisce il pareggio al 44′, quando Ravaglia respinge male un tiro di Maldini e Djuric segna sulla ribattuta.

Nel secondo tempo, Italiano perde Casale e la partita rimane aperta. Turati salva il Monza con due interventi decisivi, mentre Bianco va vicino al gol del sorpasso. La girandola dei cambi ravviva ulteriormente la gara e, all’80’, Castro sblocca il match con uno splendido tiro da fuori area che si infila all’angolino. Nonostante un modulo più offensivo, il Monza non riesce a trovare il pareggio. Italiano ottiene così la sua prima vittoria alla guida del Bologna, che raggiunge quota 6 punti, mentre il Monza resta fermo a 3. Castro si conferma decisivo con il suo secondo gol consecutivo.