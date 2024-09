Genoa-Juventus 0-3, i bianconeri tornano a segnare e a vincere, conquistando tre punti con una netta vittoria in un surreale stadio di “Marassi” a porte chiuse dopo gli scontri tra ultras genoani e doriani. Protagonisti del match sono stati Thiago Motta e i bianconeri, grazie a una doppietta di Vlahovic e una rete di Francisco Conceiçao.

Il primo tempo offre poche emozioni. Il Genoa si rende pericoloso su punizione, con Ahnor che guadagna il fallo e Miretti che calcia alto sopra la traversa. Al 15′, è Koopmeiners a creare l’occasione più insidiosa per gli ospiti, ma il suo diagonale finisce fuori. Al 25’, Badelj è costretto a uscire per un problema all’adduttore sinistro, e Bohinen prende il suo posto. Tre minuti oltre la mezz’ora, la Juventus ha l’opportunità su punizione al limite dell’area, ma Vlahovic, incaricato del tiro, manda il pallone alto. Verso la fine del primo tempo, Nico Gonzalez fa un’accelerazione sulla destra, supera Ahnor, ma il suo tiro-cross, deviato da Bani, viene salvato sulla linea da Gollini.

Il secondo tempo si apre con il vantaggio della Juventus: De Winter tocca il pallone con la mano in area e l’arbitro Colombo indica il dischetto. Vlahovic, dal dischetto, non fallisce. Il raddoppio è un’azione da manuale: una costruzione dal basso che culmina con un passaggio in verticale di Koopmeiners per Vlahovic, il quale supera Bani e batte Gollini con un diagonale di sinistro forte e preciso. Al 18’, Conceiçao illumina il gioco servendo Koopmeiners in area, ma l’ex Atalanta colpisce incredibilmente la traversa. Al 34′, il Genoa tenta una reazione con Kasa, il cui tiro viene bloccato senza problemi da Perin. Poco dopo, un’ottima azione della Juventus vede Douglas Luiz servire un pallone a Savona, che crossa per Vlahovic, ma l’attaccante spreca di testa. Sul capovolgimento di fronte, Bohinen prova dalla distanza, ma il tiro viene deviato in angolo. Nel finale, Pinamonti impegna Perin in una grande parata, ma nell’azione successiva Conceiçao sigla il definitivo 3-0 per i bianconeri.