Chiellini dirigente della Juventus, l’orgoglio dell’ex difensore bianconero. Giorgio è tornato alla Juventus, fresco del suo nuovo ruolo dirigenziale nel club: “Head of Football Institutional Relations”, in altre parole spetterà a lui rappresentare la società nelle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali.

A La Stampa, nell’evento conclusivo della tre giorni dedicata al tech che si è svolto presso le Ogr Torino, l’ex capitano della Nazionale ha parlato anche del suo nuovo ruolo: “Mi sento come all’high school. Adesso lavoro da una prospettiva differente, è una grande sfida per me provare a crearmi una nuova posizione nel mondo del calcio, indossando un’altra veste”.

Chiellini alla Tech Week ha dispensato consigli anche ai più giovani. Se non fosse diventato calciatore forse avrebbe fatto il dottore, sottolineando l’importanza dello studio (si è laureato in economia e commercio nel 2010 a Torino e poi nel 2017 ha conseguito la magistrale in business administration nello stesso ateneo) : “Studiate, la vita è imprevedibile. Bisogna diversificare e migliorare ogni giorno” le sue parole.