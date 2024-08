Giorgio Chiellini torna alla Juventus. Dopo aver giocato la sua ultima stagione da calciatore con i Los Angeles FC in MLS nel 2022, l’ex capitano della Vecchia Signora si prepara a tornare a Torino, questa volta in veste dirigenziale. Durante la sua esperienza negli Stati Uniti, Chiellini ha ottenuto una laurea in Business Administration e ha acquisito esperienza nel campo della gestione, preparandosi così per il suo nuovo ruolo alla Juventus.

A partire da settembre, Chiellini entrerà nei ranghi dirigenziali del club, lavorando in stretta collaborazione con l’amministratore delegato Maurizio Scanavino. Il suo lavoro sarà prevalentemente in ufficio, distante dal terreno di gioco, che rimarrà sotto la supervisione di Thiago Motta e Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Chiellini non avrà responsabilità dirette in ambito tecnico o di mercato, ma si concentrerà sulla gestione aziendale della Juventus.

A quasi quarant’anni, compiuti il prossimo 14 agosto, l’ex capitano è entusiasta di fare ritorno alla sua Juventus, dove avrà l’opportunità di lavorare accanto al fratello gemello Claudio, attuale direttore sportivo della Juventus Next Gen.