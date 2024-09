Genoa-Juventus domani, Motta in conferenza stampa parla del match (purtroppo a porte chiuse) e fa come Mourinho: rivela la formazione ai giornalisti (ma non il modulo) ed è pronto a far debuttare un altro giovane talento bianconero, il terzino sinistro svedese classe 2004 Jonas Rohui.

“La squadra è già decisa e stavolta ve la comunico: contro il Genoa scenderanno in campo Mattia (Perin), Danilo, che sarà il capitano, Pierre (Kalulu), Gleison (Bremer) e Jonas (Rouhi); Fagio (Fagioli), Weston (McKennie), Kenan (Yildiz), Koop (Koopmeiners), Nico (Gonzalez) e Dusan (Vlahovic). Non vi svelo solo il modulo…”, ha detto il tecnico dei bianconeri in sala stampa.

La partita contro il Genoa sarà comunque speciale per Thiago Motta, che tornerà a Marassi, uno stadio che conosce bene avendoci giocato e allenato. Motta spera soprattutto di rompere la serie di tre partite senza vittorie e gol, dopo i tre 0-0 consecutivi contro Roma, Empoli e Napoli. “Vedo i giusti atteggiamenti – assicura il tecnico della Juventus – nessuna pressione particolare: tutti vogliamo vincere, io per primo. Scudetto? Pensiamo al Genoa. Se vogliamo essere in lotta in futuro, dobbiamo fare bene ora. Il Genoa è una società che mi ha dato tanto, è stato un onore giocare e allenare lì. Marassi senza pubblico? Peccato, è triste quello che è accaduto nel derby della Lanterna. Mi aspetto comunque il miglior Genoa, sarà una sfida impegnativa, da affrontare con la massima concentrazione. Durante la settimana abbiamo lavorato su tutto, cercando di migliorare quello che ancora manca e continuando su ciò che facciamo bene”.

Motta potrà di nuovo contare su Francisco Conceiçao, che rientra dopo un infortunio, ma dovrà fare a meno di Weah per la trasferta a Genova. Riguardo Vlahovic, l’allenatore ha dichiarato: “Dusan sta lavorando molto bene, ma per un attaccante è fondamentale avere occasioni vicino alla porta. Lui ha bisogno del supporto della squadra, così come la squadra ha bisogno di lui. La fase offensiva è un lavoro collettivo e dobbiamo migliorare, ma sono sicuro che Vlahovic si farà trovare pronto nei momenti decisivi. Non sono preoccupato, il nostro percorso è quello giusto: ne abbiamo parlato internamente, e contro il Napoli abbiamo fatto un passo avanti togliendo il possesso a una squadra di alto livello”.

Motta ha poi speso parole per Gatti: “Federico sta meglio, è molto felice per la nascita della sua bambina, Camilla. Faccio i miei auguri a lui e alla compagna. Anche dal punto di vista sportivo è in ottima forma”. Quanto a Conceiçao, Motta ha confermato: “È lo stesso di sempre, con grande voglia e qualità, e sarà convocato”. Infine, su Douglas Luiz ha aggiunto: “Ha fatto una grande settimana, deve continuare così”.