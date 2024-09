Motta dopo Juventus-Napoli, il tecnico bianconero ha commentato in modo pragmatico il pareggio a reti inviolate dei bianconeri contro gli azzurri di Antonio Conte. “Quando una squadra si chiude così non è facile giocare per nessuno, ma la strada è quella giusta, la prestazione è stata buona”, ha spiegato il tecnico della Juve. “Oggi siamo arrivati fino agli ultimi trenta metri, ma poi non siamo riusciti a cambiare ritmo e a cercare la profondità con qualità”. “In queste situazioni dobbiamo cercare anche il tiro da fuori perché abbiamo giocatori con queste caratteristiche”, ha aggiunto. “Vlahovic fuori all’intervallo? Sta bene, non ha alcun problema. Ha fatto un buon primo tempo e ha aiutato la squadra”.

“Dusan ha cercato di attaccare lo spazio anche se oggi c’era poca profondità perché il Napoli è una squadra che viene a pressare e poi si abbassa”, ha continuato Thiago Motta. “Weah punta centrale? Ha fatto bene in questa situazione nel secondo tempo, giocando in appoggio per i suoi compagni, per poi attaccare l’area di rigore”, ha aggiunto. “Per vincere dobbiamo e possiamo fare di più. Abbiamo incontrato squadre forti – ha proseguito il tecnico bianconero analizzando la gara contro il Napoli -. Abbiamo fatto una buona prestazione, ma non possiamo essere contenti del risultato. La strada è quella giusta però. Abbiamo schiacciato il Napoli, ma dobbiamo migliorare negli ultimi metri”.