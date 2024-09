Szczesny al Barcellona, ci guadagna anche la Juve: ecco perché

Szczesny Barcellona. Dopo il grave infortunio di Ter Stegen, la squadra catalana è corsa ai ripari, ingaggiando un portiere che ormai aveva appeso i guantoni al chiodo. L’ex Juve Szczesny ha accettato senza remore le avance del Barça. Da questa operazione ci guadagna anche la Juventus. (Continua…)

Szczesny Barcellona, ci guadagna anche la Juve: il motivo

Wojciech Szczesny ci ha ripensato: il portiere polacco non è ancora pronto per ritirarsi ed ha accettato l’offerta del Barcellona, rimasto orfano di Ter Stegen dopo l’infortunio nella scorsa partita di campionato. L’estremo difensore ha già ripreso ad allenarsi nella sua residenza di Marbella in vista delle visite mediche che si terranno probabilmente lunedì. Il Barcellona spera di avere Tek, com’è soprannominato il polacco, per il match con il Siviglia, in programma subito dopo la sosta delle nazionali.

Da questa operazione di mercato ci guadagna anche la Juventus. Grazie al trasferimento del portiere in Catalogna, infatti, si abbasserà la cifra che i bianconeri dovranno corrispondere all’estremo difensore per la risoluzione del contratto. L’accordo tra le parti prevede la rinuncia da parte di Szczesny a 2 milioni di euro di buonuscita in caso di firma con altri club.