Il volo è in ritardo di 11 ore, la Juve Next Gen dorme in aeroporto: la foto virale

Imprevisto in aeroporto per la Juve Next Gen. Dopo l’1-1 ottenuto a Trapani, la seconda squadra bianconera ha dovuto trascorrere la notte dormendo a terra nell’aeroporto siciliano. Il volo Ryanair per il rientro a Torino, inizialmente previsto per le 23:15 di domenica, è stato prima posticipato alle 2 del mattino e poi nuovamente alle 7, ma è partito solo alle 9. (Segue dopo la foto)

La Juve Next Gen dovrà già tornare in campo giovedì per l’impegno infrasettimanale. Secondo quanto riportato da TuttoJuve, all’interno del club c’è del malcontento per la situazione, che ha riacceso i dubbi sollevati a inizio stagione quando fu assegnata al girone meridionale della Serie C, caratterizzato da trasferte più difficili. Al contrario, le altre squadre U23, come Milan e Atalanta, beneficiano di aeroporti meglio collegati rispetto a quello di Caselle, complicando ulteriormente il calendario dei bianconeri. (segue dopo le foto)

#Juventus #NextGen costretta a dormire in aeroporto a #Trapani: il volo in programma alle 2 di notte è partito solo alle 9. Effetti collaterali dell'aver inserito i bianconeri nel girone meridionale di #SerieC pic.twitter.com/ZtuloLzz0F — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) September 23, 2024

Juventus Next Gen non è altro che la seconda squadra dei bianconeri. Si tratta della formazione under-23 iscritta al campionato di Serie C in cui il club bianconero manda a fare esperienza i migliori giocatori della propria primavera e settore giovanile. Fino a fine Agosto 2022 la seconda squadra utilizzava il più banale nome Juventus U23 anche per l’iscrizione al campionato di Serie C.

La Juve Next Gen ha prodotto molti talenti poi finiti in prima squadra bianconera, alcuni già venduti come ricche plusvalenze tra cui Soulé, Iling Junior, Barrenechea, Nicolussi Caviglia. Oggi ha “prestato” alla prima squadra di Motta i talenti di Yildiz, Mbangula, Savona, Adzic.