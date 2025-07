Home | Inter, accelerata sul mercato: per l’attacco Marotta pesca in Serie A, trattativa avviata

Il mercato dell’Inter prende forma tra certezze, incastri complicati e sogni da realizzare. In difesa, il nome in cima alla lista resta Giovanni Leoni, talento classe 2006 del Padova. Ma la trattativa per portarlo a Milano non si preannuncia semplice: la concorrenza è agguerrita e il club veneto non ha fretta di cedere il suo gioiello.

Inter, Mister X ha finalmente un volto ed è quello di Ademola Lookman https://t.co/6fwuHmM7lt — Alessandro Russo (@sandrinorusso74) July 16, 2025

Nonostante ciò, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu continua a spingere per averlo, convinto che il giovane centrale possa diventare il perno della retroguardia del futuro. Il problema è che, ad oggi, la distanza tra domanda e offerta non si è ancora colmata. (continua dopo la foto)

Se la difesa è un terreno di battaglia delicato, è sull’attacco che l’Inter vuole colpire duro. Dopo la delusione al Mondiale per Club, la squadra è andata in vacanza e si ritroverà tra pochi giorni ad Appiano Gentile per riprendere i lavori. In questo scenario, la dirigenza ha intensificato le valutazioni su un esterno offensivo che possa innalzare il livello tecnico della rosa.

Il primo nome sul taccuino di Marotta e Ausilio è quello di Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta. Profilo ideale per un eventuale passaggio al 3-4-2-1 o al 4-3-3, Lookman rappresenta velocità, dribbling e profondità: tutte qualità che mancano al momento nello scacchiere di Chivu.

Lookman, in ogni caso, non è l’unica opzione. L’Inter tiene aperte altre piste per rinforzare il reparto offensivo, valutando con attenzione anche Loïs Openda del Lipsia, il marocchino Eliesse Ben Seghir del Monaco e il francese Christopher Nkunku del Chelsea. Si tratta di profili diversi per caratteristiche, ma tutti potenzialmente in grado di dare una nuova dimensione all’attacco nerazzurro. (continua dopo la foto)

La strategia di viale della Liberazione è chiara: trovare un esterno d’attacco che possa essere decisivo nell’uno contro uno, garantire imprevedibilità e completare il puzzle di un’Inter che punta a rimanere competitiva su più fronti. A questo si aggiunge la necessità di puntellare la difesa e, forse, anche di trovare un ultimo tassello per completare il centrocampo.

C’è ancora tanto lavoro da fare, e molto dipenderà di vendere i giocatori che per un motivo o per l’altro non fanno più parte del progetto nerazzurro, a cominciare da Asslani. Mentre per Bisseck si valuterà a seconda delle offerte e per Taremi si aspetta una proposta concreta dalla Turchia.

