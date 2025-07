Home | Juventus, mercato a una svolta: i tre colpi in chiusura in queste ore

La Juventus è impegnata a realizzare un mercato aggressivo, concreto, che dà un’idea del “nuovo corso” voluto da Comolli. La squadra prende forma con una serie di operazioni mirate, costruite nel tempo ma pronte a essere definite nelle prossime ore.

Dopo settimane di sondaggi, trattative e contatti, il club bianconero spinge sull’acceleratore: tre colpi in arrivo, uno già definito, uno in dirittura e un terzo che promette scintille a centrocampo. Un piano ben strutturato per consegnare a Tudor una squadra competitiva fin da subito.

La svolta è vicina: Jadon Sancho è pronto a vestire la maglia della Juventus. I contatti con l’agente Emeka Obasi, presente nei giorni scorsi a Torino, hanno sbloccato gli ultimi nodi. Il club bianconero ha messo sul tavolo un ingaggio da 5,5 milioni di euro a stagione, mentre per il cartellino si parla di un investimento compreso tra i 15 e i 17 milioni, bonus compresi.

Ora resta da chiudere la questione buonuscita: Sancho ne chiede 4-5 milioni, lo United è disposto ad accontentarlo ma vuole limitare le perdite. Un dettaglio non da poco, che potrebbe però essere risolto in tempi rapidi per evitare inserimenti esterni, soprattutto dalla Turchia.

Intanto è ufficiale il primo colpo, anche se più che un colpo è una conferma: Francisco Conceição viene acquistato dal Porto a titolo definitivo per 32 milioni di euro. Il figlio d’arte ha rinunciato al 20% del cartellino, che gli verrà poi riconosciuto sotto forma di ingaggio: un gesto che ha accelerato la chiusura.

E poi c’è il centrocampo. La Juve è in pressing su Morten Hjulmand, ex Lecce ora allo Sporting CP. Il centrocampista danese ha già detto sì, ma la clausola da 80 milioni resta un ostacolo. I portoghesi sono pronti a scendere fino a 50 milioni, la Juve punta invece a chiudere tra i 30 e i 40, magari con bonus.

L’ingaggio verrebbe raddoppiato rispetto all’attuale milione e mezzo: il giocatore vuole tornare in Serie A e i bianconeri lo considerano perfetto per gli equilibri della mediana. (continua dopo la foto)

Sul fronte uscite, Nico Gonzalez resta al centro di un intreccio: Al-Ahli, Atalanta e Atletico Madrid sono alla finestra. L’argentino potrebbe tornare di moda per la Dea, soprattutto se Lookman dovesse avvicinarsi all’Inter.

Capitolo punte: Kolo Muani resta un pallino, ma il PSG vuole l’inserimento dell’obbligo di riscatto. Intanto è stato proposto Marcus Rashford, ma tra ingaggio elevato e preferenza dichiarata per il Barcellona, la pista sembra fredda.

Occhio infine alla Premier League, che guarda con attenzione alla linea verde bianconera. Dopo l’interesse per Scalvini, il Newcastle ha messo nel mirino Savona, difensore che piace per prospettive e profilo fisico. Un altro fronte aperto per una Juve che non ha intenzione di fermarsi.

