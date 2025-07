Inter, Calhanoglu ha sentito Marotta: cosa succede adesso

I contraccolpi del Mondiale per Club e del difficile finale di stagione non si sono fermati al campo. In casa Inter, le scintille tra Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez hanno creato qualche turbolenza interna, acuita dalle voci di mercato e dai malumori social. Anche Beppe Marotta è stato costretto a intervenire per rasserenare gli animi e ribadire la posizione del club. Ora, però, la situazione sembra avviata verso una riappacificazione.

Calhanoglu sempre più verso la permanenza all’Inter.

A cambiare negli ultimi giorni è stato il pensiero del calciatore: è vero che non ha mai sbattuto i pugni sul tavolo per chiedere una uscita fragorosa da Milano, ma, indirettamente, aspettava una mossa ufficiale del… pic.twitter.com/el4VQTZMK8 — SPONDA NERAZZURRA (@spondanews) July 16, 2025

“Calhanoglu è un nostro giocatore a tutti gli effetti, tornerà quanto prima”. Così ha parlato il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, uscendo dagli uffici della Lega Serie A. Parole nette, che anticipano il ritorno a Milano previsto per martedì prossimo, quando inizieranno gli allenamenti per i giocatori rimasti fuori dalla tournée americana.

Secondo le informazioni che sono circolate, il Presidente dell’Inter e il giocatore si sono parlati e la situazione si è ricomposta, dopo che anche alcune dichiarazioni di Marotta dopo la partita con il Palmeiras non erano piaciute al centrocampista turco.

Il centrocampista turco, reduce da un infortunio, era tornato in Europa per curarsi e ha poi sfruttato il periodo per un po’ di vacanza, durante la quale però si è acceso il caso. Tutto è partito dal noto dissidio con Lautaro Martinez, con botta e risposta a mezzo stampa e social, in un momento di tensione interna che ha alimentato le voci su un possibile addio.

A rincarare la dose ci ha pensato l’interesse del Galatasaray, che ha cercato Calhanoglu con una prima offerta ritenuta inadeguata dalla dirigenza nerazzurra. Marotta e Ausilio hanno chiuso la porta, ribadendo la centralità del turco nel progetto, e Calhanoglu non ha mai chiesto la cessione. (continua dopo la foto)

Durante le vacanze, Calhanoglu ha ripreso ad allenarsi, documentando ogni passo sui social, con un tono che lasciava trasparire voglia di riscatto e attaccamento ai colori nerazzurri. Nel frattempo, anche le tensioni con Lautaro si sono attenuate, e ora il giocatore è atteso ad Appiano Gentile per mettersi a disposizione di Cristian Chivu, il nuovo tecnico nerazzurro.

Il richiamo della Turchia ha effettivamente sedotto Calhanoglu per qualche giorno, ma con il passare delle settimane il legame con l’Inter ha ripreso forza. Al netto di eventuali scossoni di mercato, oggi la situazione è chiara: le chiavi del centrocampo sono ancora saldamente nelle sue mani. E nel clima tornato sereno, l’Inter punta a ripartire col piede giusto.

