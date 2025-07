Home | Mondiale per Club, stasera la finale Chelsea-PSG: probabili formazioni, pronostico e dove vederla in chiaro

Al MetLife Stadium di East Rutherford, va in scena questa sera l’attesissima finale del Mondiale per Club, una sfida che promette scintille tra il Paris Saint-Germain e il Chelsea di Enzo Maresca. Il PSG, vera e propria macchina da guerra in questo torneo, si presenta all’appuntamento forte di numeri impressionanti: sedici gol fatti e una sola rete subita, quest’ultima nell’unica battuta d’arresto contro il Botafogo.

I parigini hanno dimostrato la loro superiorità annichilendo avversari di calibro, con un clamoroso poker sia all’Atletico Madrid che al Real Madrid, confermando la forma strepitosa già mostrata in Champions League. Sognano il poker di trofei stagionali, un traguardo che Luis Enrique vuole suggellare per entrare nella storia del club e del calcio mondiale, puntando a un record di otto trofei nell’anno solare.

Di fronte, un Chelsea galvanizzato, che si è ritagliato un posto in questa finale in maniera forse inaspettata. La squadra di Enzo Maresca, reduce da un’ottima stagione che ha visto la vittoria della Conference League e il ritorno in Champions, cerca un’impresa memorabile. I Blues hanno superato ostacoli significativi, approfittando anche delle eliminazioni eccellenti di Inter e Manchester City nel proprio lato del tabellone, e si sono risvegliati definitivamente dopo il ko per 3-1 contro il Flamengo, eliminando successivamente Benfica, Palmeiras e Fluminense. La presenza annunciata di Donald Trump sugli spalti aggiunge un ulteriore tocco di mondanità a un evento che si preannuncia spettacolare e ricco di emozioni.

Chelsea-PSG, le probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Enzo Maresca dovrebbe confermare l’undici tipo che ha portato il Chelsea a questa finale, potendo contare sui recuperi di Delap e Colwill dopo la squalifica. L’inglese farà coppia in difesa con Badiashile, mentre le fasce saranno presidiate da James e Cucurella. A centrocampo, la diga sarà composta da Caicedo ed Enzo Fernandez, con il talento di Palmer a supporto sulla trequarti, affiancato dagli esterni Pedro Neto e Nkunku. L’unico ballottaggio sembra essere in attacco, tra Delap e Joao Pedro, quest’ultimo forte della doppietta realizzata contro il Fluminense.

Sul fronte PSG, Luis Enrique schiererà il suo undici di gala, confermando la formazione che ha spazzato via gli avversari. In porta l’insuperabile Donnarumma, con una linea difensiva composta da Hakimi e Mendes sugli esterni, e la coppia Marquinhos-Pacho al centro. Il centrocampo sarà il fulcro del gioco parigino, con Vitinha, Joao Neves e Fabian Ruiz, quest’ultimo autore di una doppietta nell’ultima sfida, pronti a dettare i ritmi. In attacco, il rientrante e fortissimo candidato al Pallone d’Oro Dembelé sarà affiancato da Doué e Kvara, formando un tridente capace di fare la differenza in ogni momento. Il centrocampo, con la sua capacità di imporre il proprio gioco e la tendenza del PSG a esporsi alle ripartenze avversarie, sarà la chiave tattica di questa finale.

Dove vedere la finale in chiaro

Gli appassionati di calcio italiani potranno seguire questa avvincente finale del Mondiale per Club in diretta e in chiaro. L’appuntamento è fissato per le ore 21.00 di questa sera, con la trasmissione garantita su Canale 5. Sarà l’occasione per godersi lo spettacolo di due delle squadre più in forma del panorama calcistico europeo e mondiale, pronte a darsi battaglia per la conquista di un trofeo prestigioso.

Il pronostico: Psg favorito, ma il Chelsea sogna l’impresa

Nonostante il Chelsea abbia dimostrato grande carattere e determinazione nel raggiungere questa finale, il Paris Saint-Germain si presenta all’atto conclusivo del Mondiale per Club come il netto favorito. I numeri parlano chiaro: la squadra di Luis Enrique ha mostrato una superiorità schiacciante per tutto il torneo, demolendo avversari di prestigio con una facilità disarmante e un attacco prolifico capace di fare a pezzi qualsiasi difesa.

La presenza di un giocatore in stato di grazia come Dembelé, insieme alla solidità difensiva e alla qualità del centrocampo, rende il PSG una macchina quasi perfetta. Il Chelsea di Enzo Maresca, pur avendo compiuto un percorso straordinario e sognando una storica impresa, dovrà affrontare una sfida titanica. I Blues cercheranno di sfruttare le ripartenze e la fisicità dei loro attaccanti, sperando di cogliere impreparato un PSG che, nella sua sete di dominio, potrebbe concedere qualche spazio.

Tuttavia, la capacità del PSG di ritrovare immediatamente la sua forma migliore dopo l’unica battuta d’arresto contro il Botafogo, unita alla sua innegabile superiorità tecnica e tattica, ci porta a propendere per una vittoria parigina. Il PSG è pronto a mettere il suo sigillo su questo torneo e a celebrare il poker di trofei, consolidando la sua posizione di potenza dominante nel calcio mondiale.

