Juventus, brutta tegola per Tudor: un altro pesante infortunio in difesa

Brutte notizie per la Juventus e per Igor Tudor: Federico Gatti sarà costretto a fermarsi per almeno un mese dopo l’infortunio rimediato nella sfida contro il Genoa. Il difensore bianconero ha riportato una frattura composta della diafisi del perone, come confermato dagli esami svolti al J|Medical.

L’incidente è avvenuto nel corso del primo tempo del match contro la squadra di Patrick Vieira (terminato 1-0 per la Juve), quando Gatti, in seguito a un contrasto fortuito con Pinamonti, ha dovuto lasciare il campo al minuto 26, sostituito da Kalulu.

“Federico Gatti, uscito durante il primo tempo della gara contro il Genoa a seguito di un forte trauma contusivo alla gamba sinistra, questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami radiologici eseguiti hanno evidenziato la presenza di una frattura composta della diafisi del perone”, ha comunicato la Juventus.

L’infortunio di Gatti si aggiunge a una lunga lista di problemi fisici che hanno colpito la retroguardia bianconera. Prima di lui si erano fermati Bremer, fuori per la rottura del legamento crociato e atteso per fine aprile, e Cabal, che potrebbe tornare nella prossima stagione dopo l’infortunio di novembre. Anche Cambiaso ha accusato problemi fisici di recente, ma dovrebbe rientrare già per la sfida contro la Roma.

Con uno stop stimato in circa 30 giorni, il difensore azzurro salterà le prossime partite di campionato contro Roma, Lecce, Parma e Monza. Se il recupero procederà senza intoppi, potrebbe tornare a disposizione per la trasferta contro il Bologna. Nel frattempo, toccherà a Kalulu prendere il suo posto nella linea difensiva bianconera.

