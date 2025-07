Roma, verso l’addio a Dovbyk dopo un solo anno: chi vuole Gasp al suo posto

Gian Piero Gasperini ha già cominciato a far sentire il suo peso nella nuova Roma. Dopo i primi arrivi, il tecnico ha chiesto almeno altri 4-5 rinforzi per costruire una squadra competitiva secondo le sue idee. Ci sono giocatori in rosa che non lo convincono, e ci sono anche ruoli che il nuovo Mister giallorosso ritiene ancora scoperti. Oltre a incognite come Pellegrini.

La #Roma deve obbligatoriamente abbassare il monte ingaggi, e per riuscirci sono 3 i giocatori da vendere.#Pellegrini, che se non fosse per l’infortunio già stava altrove da un mese, #Dovbyk ed #Hermoso.

Tutto sta nel come li sostituisci pic.twitter.com/zuKKxaRjmU — ApocaFede (@DrApocalypse) July 29, 2025

Il malumore per le tempistiche e per alcune operazioni non ancora definite è palpabile: l’allenatore vuole elementi adatti al suo calcio intenso e verticale, e alcuni nomi della rosa attuale non sono ritenuti adatti a ciò che vuole vedere in campo. Tra questi, probabilmente c’è anche Artem Dovbyk, che a Roma è arrivato da solo un anno. (continua dopo la foto)

Arrivato con grandi aspettative, Dovbyk potrebbe così lasciare Trigoria dopo appena una stagione. Il suo rendimento altalenante ha lasciato perplessa la dirigenza, ma soprattutto ha sollevato dubbi in Gasperini, che non vede l’ucraino come il profilo ideale per il suo attacco. L’ex Girona ha cambiato numero, passando dall’11 al 9, ma potrebbe non cambiare solo maglia… ma anche squadra.

Dalla Turchia è arrivato il primo sondaggio: il Besiktas ha messo nel mirino il centravanti giallorosso per affiancarlo a Tammy Abraham. Anche Leeds e West Ham osservano la situazione con interesse, pur senza aver presentato offerte concrete. La Roma, da parte sua, non chiude la porta, ma è chiara: per sedersi a trattare serve una proposta da almeno 35 milioni di euro.

In caso di partenza di Dovbyk, la Roma avrebbe già pronto un obiettivo per sostituirlo. Si tratta di Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United che Gasperini conosce bene, avendolo allenato con ottimi risultati a Bergamo. (continua dopo la foto)

I Red Devils non lo considerano incedibile e potrebbero aprire a una cessione proprio per una cifra simile a quella chiesta per l’ucraino: attorno ai 35 milioni di euro. Uno scambio perfetto nei numeri e soprattutto nelle intenzioni dell’allenatore.

Gasp vuole riportare nella sua orbita un attaccante capace di interpretare il ruolo in un modo che si adatta agli schemi e alla filosofia del tecnico, e che sappia garantire movimento e pressione costante. Hojlund è il prototipo perfetto per le idee di Gasp, e la Roma ora riflette. Se arrivasse l’offerta giusta per Dovbyk, l’affare potrebbe prendere forma.

