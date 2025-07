Inter, Marotta stringe per Lookman: ore decisive, perché Oaktree ha cambiato linea

L’Inter di Chivu prende forma e lo fa con idee chiare: più dribbling, più uno contro uno, più imprevedibilità. Il nuovo tecnico nerazzurro vuole una squadra capace di saltare l’uomo, con interpreti duttili che possano alternare moduli e disposizioni in campo.

🚨 Ore importanti per l’affare Lookman: l’arrivo di Marotta e Percassi in Lega 👀⚫️🔵 @SimoneTogna pic.twitter.com/gIKEfhw7fr — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) July 29, 2025

In questo progetto tecnico, l’arrivo di Ademola Lookman rappresenterebbe una svolta: non solo per qualità e curriculum, ma per il tipo di calcio che può innescare in avanti. Le basi ci sono, ma serve l’ultimo scatto sul mercato. Che poi, probabilmente saranno due o tre, visto che il tecnico insiste per Leoni del Parma e per un incontrista che potrebbe essere Frendrup. Ma la priorità ora è in attacco. (continua dopo la foto)

La trattativa con l’Atalanta per l’attaccante nigeriano entra nel vivo. Giuseppe Marotta, approfittando del Consiglio di Lega, ha incontrato Luca Percassi per presentare un nuovo rilancio: 43 milioni di euro di parte fissa, con altri 2-3 milioni in bonus.

L’obiettivo è superare la soglia psicologica dei 40 milioni e avvicinare la valutazione dei nerazzurri di Bergamo, avvicinandosi a quota 50. Si tratta sulle condizioni dei bonus, alcuni dei quali l’Inter vorrebbe impostare come praticamente automatici.

Il presidente interista ha chiarito pubblicamente il senso dell’operazione: “Con undici giovani non si vince. Servono anche profili esperti, che trasmettano concetti e facciano crescere gli altri”. Un investimento “diverso”, con l’ok di Oaktree, che rompe il consueto schema della plusvalenza futura a tutti i costi. Lookman ha 27 anni e non è acquistato con l’idea di essere rivendibile, ma per Chivu è una pedina centrale nel nuovo progetto tattico. (continua dopo la foto)

Da parte del giocatore non ci sono dubbi: Lookman ha già trovato l’accordo con l’Inter da settimane per un contratto fino al 2030 da 4,5 milioni netti a stagione più bonus. Ha ribadito la sua volontà all’Atalanta e anche a Juric, tecnico che ha cercato di trattenerlo senza successo. Il nigeriano vuole solo l’Inter e Marotta lo sa: per questo ha messo in pausa qualsiasi altra trattativa.

Anche la strategia per il centrocampo è cambiata: niente più Ederson, accantonata l’ipotesi di reinvestire l’eventuale addio di Calhanoglu, ce non c’è stato. La priorità assoluta è Lookman. Il via libera di Oaktree all’operazione fa toccare quota 100 milioni di investimenti estivi per il club, ma il presidente è stato netto: “Siamo l’Inter. Vogliamo vincere“. E per farlo, serve Lookman.

Leggi anche: