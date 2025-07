Milan, goditi il nuovo Leao: “Con Allegri è cambiato tutto”

Il Milan freme e spera, perché qualcosa in Rafael Leao è cambiato. E non solo nel ruolo in campo. Alla vigilia dell’amichevole contro il Perth Glory, il portoghese si è presentato in conferenza stampa con piglio diverso, da leader riconosciuto, come richiede il suo nuovo status di vice capitano. E ha scelto parole nette: “Con Allegri è cambiato tutto. Ora il Milan è una squadra“.

Complice l’assenza di Gimenez, ancora in vacanza, e il ritardo sul mercato in attacco, Leao ha giocato da centravanti durante questa tournée australiana. Un esperimento tecnico, ma anche un’opportunità di crescita caratteriale: “Con il Perth mi aspetto una buona partita contro una buona squadra”.

“L’allenatore ci ha spiegato come attaccare e difendere, ma l’obiettivo è arrivare pronti per l’inizio del campionato. Dobbiamo dare il massimo, anche in queste amichevoli”, ha spiegato. Il clima, in ogni senso, lo aiuta: “In Australia ci sono tanti tifosi rossoneri e si sente il loro calore. È bello giocare in queste condizioni”. (continua dopo la foto)

Poi, senza giri di parole, il riferimento entusiasta al nuovo corso guidato da Massimiliano Allegri: “Abbiamo un allenatore esperto che ha già vinto qui. Siamo un gruppo giovane, ma con qualche elemento d’esperienza. Rispetto al passato è cambiato tutto: sento che quest’anno il Milan sarà una squadra vera“.

E ancora: “Ci sono giocatori importanti che possono fare la differenza, ma sarà lo spirito collettivo a farci andare lontano. Anche quando non giochiamo bene, il gruppo può fare la differenza“. Infine, una battuta sul possibile ritorno in Australia a febbraio per Milan–Como: “Non è ufficiale, ma se giocassimo ancora qui sarebbe molto bello: ci sono tanti tifosi e sarebbe un grande evento”.

