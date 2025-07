Milan, Jashari rompe con il Bruges: cosa succede adesso

Milan, Ardon Jashari ha compiuto 23 anni, ma più che una torta e delle candeline, avrebbe voluto un biglietto per Milano. Il suo desiderio è inequivocabile: vestire la maglia rossonera. Ma per ora, al posto dei festeggiamenti, si consuma una frattura sempre più evidente con il Bruges, che rischia di trasformarsi in un caso di mercato internazionale.

Penso che Modric, Estupinan ed eventualmente Jashari possano dare una gran mano a questa squadra pic.twitter.com/tOtSXMEm0S — Tempesta Rossonera (@tempestaRN) July 24, 2025

Il club belga è irremovibile: per lasciar partire il centrocampista svizzero, chiede 40 milioni di euro, senza alcuna intenzione di fare sconti. Una posizione rigida, alimentata anche dalla volontà di monetizzare al massimo l’interesse di alcuni club inglesi, sebbene per ora da Premier League non siano arrivate offerte concrete.

Dal canto suo, Jashari ha rotto completamente con l’ambiente nerazzurro. Non ha preso parte alle prime amichevoli, è stato assente alla presentazione ufficiale della squadra e alle foto di rito, e ha saltato anche le due gare ufficiali giocate fino a oggi. Per tutto luglio si è allenato a parte, lontano dal gruppo: una situazione che fotografa uno status da vero e proprio “separato in casa”.

L’unico obiettivo del centrocampista è il Milan, al punto da aver rifiutato diverse avance dalla Premier pur di attendere la fumata bianca con i rossoneri. L’offerta del Diavolo è già stata messa sul tavolo: 33,5 milioni di euro più 2 di bonus legati alla qualificazione in Champions in almeno una delle prossime cinque stagioni, e altri 2,5 milioni in bonus più complessi.

Una proposta che il club meneghino non intende ritoccare, ritenendola in linea con le valutazioni dell’entourage del calciatore. Ora tutto passa dal lavoro diplomatico, con l’obiettivo di riaprire un dialogo costruttivo con il Bruges, esattamente come accadde in passato con De Ketelaere.

Jashari ha scelto. Il Milan ha pazientato. Il Bruges non può permettersi di trattenere un giocatore demotivato fino al 2029, data di scadenza del suo contratto. La palla passa ora alla diplomazia rossonera, che dovrà trovare il modo di far convergere posizioni oggi molto distanti.

