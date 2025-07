Napoli, parla De Bruyne: “Vi spiego la differenza fra Guardiola e Conte”

È bastata una sola amichevole e qualche giorno di ritiro per far innamorare Napoli di Kevin De Bruyne. Il nuovo centrocampista azzurro, sbarcato da pochi giorni nel ritiro di Dimaro, ha già esordito in maglia partenopea contro l’Arezzo e ha iniziato a conoscere da vicino il calore della piazza.

De Bruyne: “Il livello qui è molto alto, i tifosi ci spingono a dare di più. Su Conte…” https://t.co/rhHi6lNsXU — CalcioNapoli1926.it (@cn1926it) July 25, 2025

“Sto bene”, ha esordito il campione belga. “Stiamo lavorando tanto. Il livello è alto, ma voglio conoscere meglio la squadra, i compagni e l’allenatore”, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport.

L’ex City non ha nascosto la pressione di un ambiente caldo come quello napoletano, ma ne ha subito colto il lato positivo: “Non è facile, ma avere tifosi così ti spinge a dare di più. A questo livello ognuno deve prendersi le proprie responsabilità”.

Inevitabile il paragone fra Pep Guardiola, suo allenatore per nove anni, e Antonio Conte. “Pep ha probabilmente uno stile più offensivo, mentre Conte tende a essere un po’ più difensivo“, ha spiegato il belga, pur precisando che è ancora presto per giudizi netti. “Stiamo lavorando insieme solo da dieci giorni, ci vorrà tempo per entrare nella sua mentalità“.

De Bruyne ha poi commentato il primo test con la nuova maglia: “Contro l’Arezzo avremmo potuto vincerla facilmente, ma non siamo riusciti a segnare. Ora l’obiettivo è continuare a lavorare e conoscere meglio i compagni. La cosa più importante per me è integrarmi al meglio nella squadra“. Napoli lo ha già accolto come una stella, ora tocca a KDB illuminare il Maradona.

