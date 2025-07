Milan, parla Allegri: “Ecco cosa mi aspetto dalla partita con il Liverpool”

Dopo la sconfitta con l’Arsenal, arrivata al termine di una prova ordinata ma che ha registrato il dominio inglese, il Milan prosegue la sua tournée tra Asia e Oceania in attesa dei primi rinforzi offensivi sul mercato. Mentre la dirigenza lavora per completare la rosa dopo l’arrivo di Estupinan, i rossoneri si preparano ad affrontare il Liverpool campione d’Inghilterra in un nuovo test di prestigio.

#ACMilan La conferenza stampa di Massimiliano Allegri, tenutasi oggi a Hong Kong presso l'HK Stadium, si è svolta alle 18:30 locali (12:30 ora italiana) in vista dell'amichevole del Milan contro il Liverpool, in programma domani. Accanto ad Allegri era presente il centrocampista… pic.twitter.com/be66Ur28Gu — 🔴⚫ACMilanPress® 🔴⚫ (@ACMilan_Press) July 25, 2025

Domani alle 13.30, a Hong Kong, i rossoneri sfideranno i Reds in un’amichevole che Massimiliano Allegri considera un vero banco di prova: “Il Liverpool è una squadra abituata a vincere, servirà una prestazione più convincente rispetto a quella con l’Arsenal”, ha spiegato il tecnico in conferenza.

“Abbiamo fatto bene in fase difensiva e creato qualche occasione, ma dobbiamo essere più efficaci davanti. Per ora va bene così, questo tour serve soprattutto a conoscerci meglio”.

Sul tema mercato, Allegri non fa drammi e si mostra fiducioso nel lavoro del club:

“Non sono invidioso del Liverpool e dei loro 300 milioni spesi. La società sta lavorando bene”, ha dichiarato, elogiando l’arrivo dell’esterno Estupinan. “Ora ci servono giocatori funzionali, ma sono certo che arriveranno”.

In attesa di nuovi innesti in attacco, sarà ancora Rafael Leao a occupare la posizione di centravanti. “Contro l’Arsenal mi è piaciuto”, ha detto Allegri, “così come tutta la squadra. Siamo stati ordinati e abbiamo creato qualcosa, ma possiamo fare di più”.

Lo sguardo è anche su chi arriverà: “Modric? Un campione vero”, ha concluso l’allenatore. “Ci darà tantissimo dal punto di vista tecnico e sarà un esempio per tutti”. Il Milan guarda avanti, con la speranza di tornare presto a parlare non solo di test, ma di vittorie.

