Home | Inter, le cessioni per arrivare a Lookman: ecco chi parte

In un’estate fatta di incastri, plusvalenze e colpi a effetto, l’Inter comincia a muovere le pedine. Il mercato entra nel vivo e si definiscono le priorità, ma per riuscire a raggiungere gli obiettivi bisogna anche fare cassa. Ed è su questo fronte che sono impegnati Ausilio e Marotta.

GdS – Dovrebbe avvenire all'inizio della prossima settimana (martedì/mercoledi) il faccia a faccia tra Inter e Atalanta per provare a sbloccare la situazione di Ademola #Lookman, i nerazzurri ritoccheranno l’offerta per avvicinarsi ai 50 mln richiesti.



CdS – Il prossimo passo… pic.twitter.com/nyaj2we8ox — Amala (@AmalaTV_) July 25, 2025

L’addio ormai certo di Buchanan e la partenza imminente di Taremi liberano spazio nello spogliatoio e portano in dote una ventata di liquidità utile per tentare l’assalto ad Ademola Lookman, l’uomo individuato da Marotta e Ausilio come il vero colpo da scudetto.

Dopo una stagione vissuta ai margini, Tajon Buchanan è pronto a volare in Spagna: l’accordo con il Villarreal è chiuso per 8,5 milioni, con i nerazzurri che manterranno anche il 20% sulla futura rivendita del canadese. A lui si aggiunge Mehdi Taremi, destinato con ogni probabilità al Botafogo: il club brasiliano, guidato da Davide Ancelotti, ha messo nel mirino l’attaccante iraniano, offrendo 8-9 milioni per il cartellino. (continua dopo la foto)

Il totale dell’operazione? Quasi 30 milioni, considerando anche i 10 già incassati per Stankovic. Una cifra che copre oltre la metà della richiesta dell’Atalanta per Lookman, valutato 50 milioni. L’offerta interista di 40 non ha ancora convinto i bergamaschi, ma un nuovo rilancio è atteso a inizio settimana.

Lookman ha già detto sì all’Inter da tempo: contratto fino al 2030, 4,5 milioni a stagione e una voglia matta di indossare la maglia nerazzurra. L’ex Leicester non si vede altrove, ha rifiutato i sondaggi di Napoli e Atletico Madrid e ha affidato ai suoi agenti il compito di sbloccare la situazione con la Dea. La volontà del giocatore è chiara, e anche per questo in casa Inter cresce l’ottimismo.

Tra martedì e mercoledì è previsto un nuovo incontro tra le parti: potrebbe essere quello decisivo. Il club di viale della Liberazione vuole chiudere entro fine mese, per permettere a Chivu di lavorare subito con il nuovo rinforzo offensivo.

Oltre a Buchanan e Taremi, l’Inter punta a monetizzare anche da altre uscite: su Sebastiano Esposito ci sono diversi interessi, mentre per Kristjan Asllani il discorso è più complicato. L’albanese non gradisce l’estero e in Italia le pretendenti latitano, soprattutto alle cifre chieste dall’Inter, che spera di incassare 18-20 milioni. (continua dopo la foto)

Per quanto riguarda la difesa, il nome caldo resta De Winter del Genoa, ma non si farà nulla finché non sarà definita la questione Lookman. Leoni, invece, si allontana: i 40 milioni chiesti dal Parma sono giudicati eccessivi, e l’operazione non appare sostenibile.

L’Inter ha deciso: tutti gli sforzi sono per Ademola Lookman. Un’operazione che è anche un messaggio, sia per l’Atalanta che per i tifosi. Dopo una campagna acquisti finora oculata, è arrivato il momento di accelerare. E il weekend che porterà al raduno di domani e alla conferenza di presentazione della stagione con Marotta e Chivu, potrebbe essere l’ultima calma prima della tempesta. Di mercato, si intende.

Leggi anche: