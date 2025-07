Il Milan accelera sulle cessioni, ora il rinforzo più importante può arrivare

Milan, dopo aver chiuso per Pervis Estupinan dal Brighton e aver sistemato la fascia sinistra, il Milan accelera per il prossimo colpo di mercato. Per arrivare a Ardon Jashari, giovane talento svizzero classe 2002 del Bruges, i rossoneri stanno lavorando intensamente in modo da riuscire a sbloccare la trattativa una volta per tutte.

Il club belga chiede 40 milioni di euro, mentre l’offerta milanista si è fermata finora a 37 milioni complessivi, con 32 di parte fissa e 5 di bonus non accettati.

L’intenzione di Tare e Furlani, responsabili dell’area sportiva, è quella di sfruttare gli icassi che arriveranno dai giocatori in uscita.

Da Emerson Royal a Adli, passando per Colombo, Bennacer e Okafor, il club intende raccogliere nuova liquidità e migliorare la proposta al Bruges. La novità è un rilancio nella struttura dell’offerta: restando sui 37 milioni totali, il Milan è pronto a innalzare la parte fissa a 35 milioni, lasciando 2 di bonus, avvicinandosi così alla richiesta del club belga.

Nel frattempo, Jashari resta fermo sulla sua posizione e ha ribadito più volte la volontà di trasferirsi al Milan, senza prendere in considerazione altre piste. L’estate del centrocampista è stata piuttosto defilata, trascorsa in gran parte da solo negli allenamenti con il Bruges e saltando anche l’esordio stagionale in Supercoppa.

Con questo nuovo assalto il Milan punta a chiudere a breve un affare che rappresenta un investimento importante nel presente e nel futuro della squadra.

