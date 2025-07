Milan, il tesoro è in casa: ma dopo l’Arsenal lo vogliono tutti

Il Milan ha un nuovo nome su cui riflettere per il futuro. In un Paese che non dà spazio ai giovani ma spesso si affida a giocatori stagionati, ci sono ragazzi che spingono per emergere: è il caso di Lorenzo Torriani, ha 19 anni e ieri si è preso la scena in occasione della prima uscita stagionale dei rossoneri. Lo aveva già fatto un anno fa, quando da semi-sconosciuto si mise in mostra contro City, Real Madrid e Barcellona.

#Milan sconfitto dall'#Arsenal in amichevole, ma c'è chi può dire di aver vinto tra i rossoneri 🏆



Il baby portiere #Torriani si è reso protagonista di almeno 7 interventi decisivi contro i Gunners 🇬🇧



Conosciamolo meglio 👇https://t.co/CXW08GcJdH pic.twitter.com/SqP4T4aFOY — Sisal Matchpoint Blog (@BlogSisal) July 24, 2025

Lo ha rifatto ora, in grande stile, nella sfida contro l’Arsenal: sette parate in totale, tra cui tre rigori neutralizzati, lo hanno eletto migliore in campo. E il web è impazzito per lui, tra paragoni esagerati con Donnarumma e appelli per lanciarlo subito come titolare.

Le parate, però, non portano solo like e commenti: portano offerte. Torriani è nel mirino di diversi club da tempo, ma Paulo Fonseca, oggi tecnico del Lione, sembra avere una corsia preferenziale. È stato proprio Fonseca, nella passata stagione, a dargli fiducia in prima squadra al Milan.

Ora, con il club francese che rischia di perdere Lucas Perri per motivi economici, l’idea è quella di puntare proprio sul giovane milanista. Un prestito secco o con diritto di riscatto e controriscatto potrebbe essere la soluzione ideale per tutti.

Contro i Gunners, Torriani è entrato nell’ultima mezz’ora e ha subito messo in mostra il suo talento. Quattro interventi notevoli, tra cui uno strepitoso su Merino, hanno confermato la sua personalità. Ai rigori è stato fenomenale, respingendone tre su cinque. Un exploit che non è passato inosservato: il ragazzo non solo ha talento, ma non ha paura di nulla, e dà il meglio proprio contro i grandi avversari.

I paragoni con Donnarumma sono ovviamente fuori scala, e Maignan, nonostante un’annata difficile, resta il titolare indiscusso. Ma il Milan sa di avere in casa un potenziale gioiello. Torriani non ha rivali, almeno a luglio, e potrebbe presto crescere altrove, prima di riprendersi un posto da protagonista a San Siro.

Leggi anche: