Napoli, nuova offerta per Ndoye: il Milan può sbloccare tutto

Nel pieno di un’estate ambiziosa, il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato. Il principale nodo da sciogliere riguarda il rinforzo in attacco voluto da Antonio Conte per sostituire Kvaratskhelia, partito per Parigi nel gennaio scorso. L’arrivo di Lang non basta, e da settimane il nome cerchiato in rosso è quello di Dan Ndoye, esterno offensivo del Bologna.

La trattativa con i felsinei si trascina da tempo, senza che si sia mai arrivati al punto di svolta. Il Bologna, forte del rendimento dello svizzero e consapevole dell’interesse di altri club, ha fatto muro, chiedendo 45 milioni per lasciarlo partire. Il Napoli ha provato a forzare la mano, presentando un’offerta da 40 milioni complessivi: 9 milioni per il prestito, 26 per l’obbligo di riscatto e 5 di bonus facilmente raggiungibili.

Difficile però che la differenza di cinque milioni possa far saltare tutto. La sensazione è che, al netto dei tempi lunghi, la trattativa sia destinata ad andare in porto. Ndoye, dal canto suo, vuole Napoli, e attende solo il via libera per trasferirsi in Campania.

Un aiuto insperato, in tal senso, potrebbe arrivare dal Milan. I rossoneri, infatti, stanno trattando con il Bologna la cessione in prestito di Noah Okafor, esterno offensivo che andrebbe a colmare il vuoto lasciato da Ndoye. La trattativa è entrata nel vivo proprio in queste ore, e un eventuale accordo tra i club potrebbe sbloccare l’affare tra Napoli e Bologna.

Intanto, De Laurentiis e Giovanni Manna si muovono anche su altri fronti. Se Ndoye dovesse sfumare, sono pronti i piani B: Federico Chiesa, messo ai margini dal nuovo progetto del Liverpool, e Jack Grealish, fuori dai piani del Manchester City. Due nomi di prestigio, ma anche costosi. Motivo per cui il Napoli preferisce concentrarsi su Ndoye: costa meno, conosce la Serie A e ha già il gradimento di Conte.

