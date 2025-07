Home | Inter, stallo per Lookman: l’indizio nel video dell’Atalanta, e spunta Chiesa

Con la ripresa degli allenamenti sotto la guida di Cristian Chivu, chiamato a plasmare la nuova Inter dopo l’addio di Simone Inzaghi, ci si aspettava una decisa accelerata anche sul fronte mercato. Invece, paradossalmente, il ritorno in campo coincide con una frenata nelle trattative. Sia per quanto riguarda l’attacco, sia per il centrale difensivo.

Moretto: “Buchanan, contatti in corso col Villarreal. Ecco la formula dell’affare”https://t.co/KcaKBDl1qp — Fcinter1908 (@fcin1908it) July 24, 2025

Tra le situazioni in ballo, spicca quella che riguarda Ademola Lookman, da settimane nel mirino nerazzurro. Il nodo è sempre lo stesso: l’offerta dell’Inter è ferma a 40 milioni, la richiesta dell’Atalanta inchiodata a 50. Nessuno si muove, nessuno cede.

È una sorta di braccio di ferro silenzioso, in cui l’unico a spingere davvero per lo sblocco è proprio il diretto interessato: Lookman ha ribadito tramite i suoi agenti la volontà di trasferirsi a Milano, mettendo la Beneamata in cima alla lista e rifiutando anche solo l’idea di eventuali alternative. (continua dopo la foto)

L’esterno offensivo, già in rotta con Gasperini la scorsa stagione, avrebbe lasciato Bergamo ben prima se ne avesse avuto la possibilità. E nemmeno l’addio del tecnico – ora alla Roma – ha cambiato le sue intenzioni.

A conferma del clima teso attorno al giocatore, anche un dettaglio social che non è passato inosservato: nel video di lancio della nuova seconda maglia dell’Atalanta, Lookman è assente. Nessuna sua immagine tra i testimonial, nessun frame dedicato. Solo una coincidenza o un indizio della separazione ormai imminente?

Una cosa è certa: a Bergamo non si fanno trovare impreparati. L’Atalanta si sta già muovendo per il dopo-Lookman e ha puntato Federico Chiesa, in uscita dalla Juventus e ormai scaricato dal Liverpool, dove non ha mai trovato spazio.

Un’operazione complessa, certo, ma non impossibile se la partenza del nigeriano dovesse portare un bottino economico consistente. Per ora, però, la situazione resta bloccata, in attesa che uno dei due club ceda qualcosa. (continua dopo la foto)

I tifosi intanto sperano che il mercato dell’Inter, finalmente, riprenda a marciare. Perché non c’è solo il nodo Lookman da sciogliere, ma anche la situazione che riguarda la difesa. Ormai è noto da tempo che l’Inter cerchi un prospetto giovane da affiancare agli esperti Acerbi e De Vrij.

Chivu ha chiesto Leoni, suo pupillo al Parma, sul quale è vivo l’interesse di molte squadre non solo italiane. Ma, Leoni a parte, per ora tutto tace anche sul fronte delle possibili alternative. E il tempo comincia a stringere.

