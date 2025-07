Juventus, scoppia la grana Douglas Luiz: non si è presentato al ritiro, cosa succede ora

In un’estate già complicata per la Juventus, alle prese con un mercato che stenta a decollare tra trattative bloccate e una rosa da sfoltire, si aggiunge ora una nuova grana interna. Quando la priorità dovrebbe essere rinforzare la squadra a disposizione di Igor Tudor, ecco spuntare l’ennesimo segnale di nervosismo da parte di Douglas Luiz.

L’avvio della nuova stagione è coinciso con l’assenza ingiustificata del centrocampista brasiliano al raduno ufficiale della squadra, previsto per il 24 luglio alla Continassa. Nessuna spiegazione, nessuna comunicazione: Douglas Luiz ha semplicemente ignorato la convocazione, lasciando società e compagni con un problema in più da gestire.

Il club ha già deciso di avviare provvedimenti disciplinari, anche se l’impressione è che la situazione sia ormai al capolinea. Il giocatore è fuori dal progetto tecnico da settimane, reduce da una stagione deludente con soli 877 minuti giocati in 27 presenze, senza nemmeno un gol o un assist all’attivo. Numeri impietosi, soprattutto per un acquisto da circa 60 milioni di euro, strappato appena un anno fa all’Aston Villa.

A mettere un sigillo sull’avventura di Luiz in Italia ci stanno pensando i club interessati al giocatore. In primis l’Everton, in vantaggio sul West Ham nella corsa al calciatore. La Juventus preferirebbe una cessione a titolo definitivo, ma in caso di stallo potrebbe aprire anche al prestito, pur di alleggerire il monte ingaggi e chiudere una parentesi che si è trasformata in un disastro.

Un altro nodo da sciogliere, insomma, in un’estate che per la Juve si sta rivelando più in salita del previsto. E ora la parola passa alla società.

Leggi anche: