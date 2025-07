Milan-Vlahovic, ora si può fare: e c’è un giocatore che entra nello scambio con la Juve

Il Milan è uscito con sensazioni contrastanti, ma con un Allegri soddisfatto, dalla prima amichevole stagionale con l’Arsenal. Nella sfida è certamente emersa una buona attitudine difensiva e una grinta che è piaciuta al tecnico, ma anche l’ovvia necessità di riempire le caselle rimaste ancora vuote nonostante i movimenti di mercato. E dopo Estupinian, il Mister si aspetta un centravanti.

🔴⚫️ #Milan, è il giorno di #Pervis #Estupiñán! Atteso oggi l'annuncio ufficiale prima della partenza per raggiungere la squadra ad Hong Kong ✈️🇭🇰

Il nuovo terzino rossonero è pronto per iniziare la sua avventura!#ACMilan #Calciomercato #ForzaMilan https://t.co/7W7vbnPiJ8 — ACMilanInside.it (@ACMilanInside_) July 24, 2025

La caccia al numero 9 del Milan continua e prende sempre più la forma di Dusan Vlahovic. La trattativa ufficialmente non esiste, ma i contatti tra Milan e Juventus vanno avanti sotto traccia da tempo. Entrambe le società sanno che, a un certo punto, potrebbero essere la soluzione perfetta l’una per l’altra. Da un lato i bianconeri hanno il problema del maxi ingaggio del serbo, dall’altro i rossoneri cercano un centravanti d’impatto per completare l’attacco.

L’idea su cui si lavora è uno scambio che porterebbe Vlahovic a Milano e Malick Thiaw a Torino, opzione che le due dirigenze stanno valutando con attenzione. Il Milan non vuole arrivare allo scontro economico per il cartellino e chiede una sostanziosa riduzione dello stipendio del serbo per evitare squilibri in uno spogliatoio dove Leao, con i suoi 7 milioni, è il più pagato. (continua dopo la foto)

La Juve, dal canto suo, vorrebbe evitare di tenere in rosa un attaccante fuori dal progetto e molto costoso, ma non intende cederlo a cifre troppo basse.

La situazione potrebbe sbloccarsi ad agosto, quando la Juventus avrà definito le operazioni in entrata e capito se può permettersi di separarsi da DV9. Al momento, il serbo resta un caso aperto a Continassa, dove si valuta persino l’ipotesi estrema della risoluzione del contratto, anche se a forte rischio minusvalenza.

Il Milan, intanto, monitora la situazione senza esporsi, pronto ad approfittarne nel caso in cui si aprano spiragli per un colpo a costo contenuto o a zero, magari già a gennaio in vista della stagione 2026-27.

In attesa della svolta, la maglia numero 9 rossonera resta libera dopo l’addio di Jovic. Con Estupinan già arrivato per rinforzare la fascia sinistra, ora l’attenzione si sposta sull’attacco. Lì, infatti, manca ancora un riferimento centrale: ieri Leao ha agito da punta, ma la società è consapevole che serva un uomo d’area puro. (continua dopo la foto)

La contropartita tecnica più percorribile sembra essere Thiaw, nome che piace ad Allegri, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Rugani. Più difficile l’inserimento di Pavlovic, ritenuto importante dal tecnico bianconero e apprezzato anche da Tudor.

La dirigenza del Milan, rappresentata da Furlani e Tare, valuta anche piste alternative low cost, attendendo che Jackson (Chelsea), Nuñez (Liverpool) o Gonçalo Ramos (PSG) possano diventare esuberi.

Ma in cima alla lista resta Vlahovic. E anche se la prima mossa potrebbe costare cara a chi la farà, l’impressione è che qualcosa si muoverà davvero entro la fine del mercato. Perché un numero 9 serve, e perché entrambi i club hanno qualcosa da risolvere.

