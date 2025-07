Milan, dopo il ko con l’Arsenal parla Allegri: “Adesso arriva un giocatore importante”

Una sconfitta che non preoccupa e che, anzi, serve. Il Milan ha perso contro l’Arsenal nel primo test della tournée asiatica, ma Massimiliano Allegri ha preferito concentrarsi sugli aspetti positivi del lavoro svolto finora, a due settimane appena dall’inizio della preparazione.

Con Allegri in panchina, Saelemaekers non è al sicuro e potrebbe davvero completare tutti i ruoli possibili 😂😂😂



L’intervista completa nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ (23 luglio 2025) a cura di Andrea Ramazzotti 📰#cronachedispogliatoio #saelemaekers… pic.twitter.com/E4saLulkce — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) July 23, 2025

“È stato un buon test contro una delle squadre più forti d’Europa”, ha detto il tecnico rossonero nel post partita. “Abbiamo ancora tanto da imparare, ma i ragazzi si sono messi a disposizione e stanno alzando il livello del sacrificio”.

Con una difesa a tre che si è trasformata spesso in una difesa a cinque per contenere l’Arsenal, e Pulisic e Leao chiamati a coprire larghi in fase di non possesso, Allegri ha voluto testare subito i meccanismi su cui lavorare: “Abbiamo avuto buone occasioni a campo aperto, anche se non sempre le abbiamo sfruttate. Ma sono soddisfatto dell’atteggiamento, anche se dobbiamo assolutamente migliorare”.

In particolare, ha convinto Leao, schierato da punta centrale: “Ha fatto un’ottima prova, per un’ora abbiamo giocato alla pari con loro. Ovviamente abbiamo perso e non posso essere del tutto contento, ma quello che conta ora è crescere in vista dell’inizio del campionato”.

Sul fronte mercato, Allegri ha confermato l’attesa per il rinforzo in arrivo: “Ora arriva Estupinan, è un giocatore importante”, ha dichiarato, ricordando però anche chi c’è già: “Bartesaghi ha fatto bene oggi, se l’è cavata contro uno come Saka. Sono segnali utili”.

Il Milan è appena all’inizio della sua preparazione, ma le idee di Allegri cominciano a vedersi. Un primo giudizio, come sempre, arriverà solo al fischio d’inizio della stagione.

