Home | Andrea Pirlo riparte dalla B… ma non in Italia: ecco dove allenerà

Dopo una carriera da allenatore finora non esaltante, Andrea Pirlo tenta una ripartenza lontano dai riflettori. Le sue esperienze alla guida della Juventus, del Fatih Karagümrük e della Sampdoria non hanno lasciato un segno indelebile,con risultati altalenanti. Ora il campione del mondo 2006 si rimette in gioco a quasi 5.000 km da casa, e sceglie la seconda divisione degli Emirati Arabi.

🚨UFFICIALE

💣 Andrea #Pirlo riparte dagli Emirati Arabi: l’ex Juve è il nuovo tecnico dello United FC, club di seconda divisione! pic.twitter.com/AlPx1vZhAa — DIRETTACALCIOMERCATO (@DIRETTADCM) July 25, 2025

Ad accogliere Pirlo è lo United Fc, club di Dubai fondato nel 2022 e militante nella Serie B locale. L’annuncio è arrivato via social: “Siamo orgogliosi di annunciare Andrea Pirlo come nuovo allenatore dello United Fc. Con la sua visione, passione e mentalità vincente, inizia un nuovo capitolo. Benvenuto a Dubai, mister Pirlo!”.

Lo United ha un progetto ambizioso, ed è un club di proprietà di un gruppo guidato dall’ex portiere moldavo Ilie Cebanu, che ha già ospitato calciatori noti come l’ex Ajax Quincy Promes. Per Pirlo si tratta della quarta panchina in carriera e della seconda esperienza all’estero.

La carriera da allenatore di Andrea Pirlo era cominciata nel 2020 alla Juventus, con cui aveva conquistato una Coppa Italia e una Supercoppa, chiudendo però al quarto posto in campionato. Nel 2022 è volato in Turchia al Fatih Karagümrük, lasciato con tre giornate d’anticipo rispetto alla fine di un campionato anonimo.

Più recente, e decisamente fallimentare, l’avventura con la Sampdoria, iniziata nell’agosto 2023 e chiusa dopo appena un anno, con 16 vittorie, 12 pareggi e 17 sconfitte in 45 partite. Le vicissitudini del club doriano non hanno certo aiutato, e ora Pirlo cerca riscatto in un campionato decisamente più tranquillo, ma dove potrà lavorare lontano dalla pressione e, forse, ricostruire un percorso.

Leggi anche: