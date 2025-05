Si conclude un’epoca del calcio italiano: Giampiero Gasperini lascia l’Atalanta. Dopo 9 stagioni che sembrano una vita intera, l’allenatore piemontese ha comunicato alla dirigenza che non proseguirà il rapporto con la squadra bergamasca che ha contribuito a rendere una potenza del calcio italiano ed europeo.

Una separazione che segna la fine di un ciclo straordinario iniziato nel 2016, quando Gasperini arrivò a Bergamo con il compito di risollevare una squadra che navigava nelle zone basse della classifica. Quello che è successo negli anni successivi ha dell’incredibile: l’Atalanta si è trasformata da provinciale a protagonista assoluta del nostro calcio, conquistando ripetutamente la qualificazione in Champions League e diventando sinonimo di calcio spettacolare e moderno.

Gasperini e la Dea saranno sempre legati, essendosi valorizzati a vicenda in un rapporto di crescita reciproca che ha pochi eguali nel calcio contemporaneo. L’Atalanta è passata dall’essere una squadra da media classifica a una contender fissa per lo scudetto, capace di competere alla pari con le grandi d’Europa, mentre Gasperini ha dimostrato la legittimità del proprio gioco peculiare e trovato riconoscimento su scala nazionale ed internazionale, diventando uno degli allenatori più rispettati e studiati del panorama calcistico mondiale.

Il modulo offensivo, l’intensità senza compromessi, la capacità di far esplodere giovani talenti e di reinventare giocatori considerati finiti: tutto questo è diventato il marchio di fabbrica di un’Atalanta che ha riscritto le regole del calcio italiano, dimostrando che con le idee giuste si può competere anche senza i budget delle big.

Dopo 9 stagioni, che hanno trovato il proprio pinnacolo nella storica vittoria dell’Europa League dello scorso anno – primo trofeo europeo nella storia del club – è però tempo di guardare avanti. Mentre Gasperini sembra essere vicino soprattutto a Juventus e Roma, due panchine che potrebbero rappresentare l’evoluzione naturale della sua carriera, l’Atalanta deve guardarsi intorno per scegliere con chi proseguire questo percorso di crescita, anche se non sarà facile trovare un degno erede del un tecnico. Ecco i principali candidati di cui si parla in questi giorni.

1. Maurizio Sarri

Cominciamo da un volto noto della Serie A: Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha l’esperienza giusta e conosce molto bene la Serie A: si è fatto notare con l’Empoli, è esploso con il Napoli, ha vinto lo scudetto con la Juventus e portato la Lazio al secondo posto della classifica. Un profilo esperto e navigato, anche se molto peculiare: passare da Gasperini a Sarri potrebbe non essere semplicissimo in prima battuta, anche se i principi di gioco dell’allenatore sono molto chiari e potrebbero essere la chiave del futuro della Dea. Maurizio Sarri è però fermo da una stagione e sembra essere irremovibile sul fatto di tornare ad allenare solo con un progetto a lui veramente congeniale.

2. Igor Tudor

Tra poco comincerà il valzer degli allenatori, quella danza di mercato in cui i tecnici si spostano da una panchina all’altra in una sorta di effetto domino: Tudor potrebbe entrare sulla pista da pallo qualora la Juventus decidesse di interrompere il rapporto. L’allenatore croato, infatti, ha conquistato il rinnovo di un anno con la squadra bianconero grazie all’approdo in zona Champions, conquistato proprio all’ultima giornata. La Vecchia Signora si è pubblicamente detta molto contenta del suo operato, ma è possibile che si stia guardando intorno per trovare un profilo adatto a guidare le squadre per i prossimi anni. Se trovasse il profilo giusto, Tudor potrebbe essere esonerato e dunque libero sul mercato.

L’Atalanta potrebbe trovare nel croato il profilo ideale per mantenere la squadra unita dopo l’addio dell’allenatore e, allo stesso tempo, iniziare un nuovo ciclo con un tecnico giovane ma dal carattere intransigente e le idee tattiche ben chiare. C’è da dire che la Juventus ad ora ha confermato il tecnico per il Mondiale per Club, per cui la squadra bergamasca potrebbe vederlo solo a estate inoltrata, una condizione non certo ideale per iniziare un nuovo percorso.

3. Thiago Motta

Quale profilo migliore per sostituire Gasperini di uno dei suoi allievi più illustri? Motta fa infatti parte della sempre più numerosa scuola degli eredi del Gasp, che lo ha allenato ai tempi del Genoa e ne ha influenzato i dettami tattici. Proprio per questo, potrebbe essere il profilo ideale per continuare una tradizione che si è rivelata vincente e non snaturare il caratteristico DNA dell’Atalanta. Motta, però, non esce per niente bene dalla sua prima esperienza ad alto livello: dopo un percorso straordinario con il Bologna, infatti, il tecnico ha pagato la sua rigidità e la mancanza di esperienza nei mesi con la Juventus, in un rapporto che è andato progressivamente peggiorando. Le sue quotazioni, al momento, sono piuttosto basse, anche se rimane un tecnico di straordinario valore.