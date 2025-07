L’Inter rinuncia a Leoni: il mercato si concentra su un solo obiettivo

L’Inter cambia strategia e punta tutto su un solo obiettivo. Il club nerazzurro ha deciso di abbandonare la pista che porta al difensore del Parma, Leoni, per concentrare risorse ed energie sull’attaccante nigeriano dell’Atalanta, Ademola Lookman. Una scelta precisa, sostenuta dal presidente Marotta, dal ds Ausilio e approvata dalla proprietà Oaktree, che vede in Lookman l’uomo giusto per aumentare qualità e imprevedibilità nel reparto offensivo di Chivu.

L’obiettivo è chiudere rapidamente, senza trasformare la trattativa in una telenovela estiva. L’Inter ha già messo in agenda un nuovo incontro con l’Atalanta, previsto tra martedì e mercoledì della prossima settimana. Dopo il rifiuto dei bergamaschi alla prima offerta da 40 milioni, i nerazzurri sono pronti a ritoccare la proposta: altri 3 milioni sulla parte fissa e nuovi bonus da discutere.

Lookman, da parte sua, ha già dato il suo sì: ha trovato l’accordo con l’Inter per un quinquennale da 4,5 milioni a stagione, che potrà salire fino a 5 nel tempo. E ha detto no a proposte più ricche: Napoli, Atlético Madrid e altri club esteri si sono visti chiudere la porta in faccia. Se necessario, Lookman sarebbe anche pronto allo strappo, ma al momento mantiene una linea collaborativa: si cura a Zingonia, in attesa degli sviluppi. (continua dopo la foto)

Il ritiro dalla corsa per Alessandro Leoni, il giovane talento del Parma, permette all’Inter di liberare risorse: per il difensore classe 2006 sarebbero serviti almeno 30 milioni. Ora quel budget può essere spostato sull’operazione Lookman, che appare più urgente in ottica offensiva. Le cessioni già definite – Stankovic e Buchanan su tutti – hanno fruttato circa 20 milioni, mentre quelle in arrivo (tra cui Taremi, Esposito e Asllani) potranno completare il tesoretto da reinvestire.

La difesa, però, non sarà trascurata del tutto. Dopo l’eventuale chiusura per Lookman, i nerazzurri torneranno a lavorare su un altro nome: in cima alla lista resta Koni De Winter, 23enne del Genoa con già 68 presenze in Serie A. Ma per ora, l’all-in è su Lookman. E a Viale della Liberazione si aspettano che sia la mossa decisiva.

Leggi anche: