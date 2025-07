Milan, quel gesto di Leao che commuove tutti: cos’ha fatto dopo il gol al Liverpool

Milan, contro il Liverpool Rafa Leao ha segnato un grandissimo gol, ma non è la cosa che conta di più. Nell’amichevole tra rossoneri e Reds andata in scena a Hong Kong, il portoghese dopo aver battuto il portietre avversario si è prodotto in un un gesto toccante che ha commosso tutti, in campo e sugli spalti.

#Leao, un gol per l'amico #DiogoJota: segna al #Liverpool ed esulta mimando il numero 20. Il portoghese ha omaggiato il suo connazionale, scomparso il 3 luglio scorso, dopo aver segnato al Liverpool pic.twitter.com/OMIbuqi5IV — I fatti nostri (@Infofatti) July 26, 2025

L’attaccante rossonero, infatti, subito dopo la rete ha mimato il numero 20 con le dita in memoria dell’amico e compagno di Nazionale Diogo Jota, che proprio nel Liverpool ha giocato fino al momento della tragica scomparsa avvenuta il 3 luglio in un incidente stradale in Spagna insieme al fratello.

Leao non ha esitato a trasformare il momento in un omaggio personale. Dopo il gol, si è inginocchiato, ha unito le mani in preghiera e ha mimato con le dita il numero 20, lo stesso che il suo compagno di nazionale indossava con i Reds. Leao e Jota avevano condiviso il campo con la maglia del Portogallo, fino a vincere insieme la Nations League 2024-25.

Un gesto sobrio ma potente, che ha colpito anche i tifosi sugli spalti, molti dei quali si erano presentati allo stadio con le maglie di Diogo Jota. L’affetto per Jota, infatti, è arrivato anche dal pubblico asiatico.

All’Hong Kong Stadium, numerosi sostenitori locali hanno voluto ricordare uno dei volti più amati del Liverpool degli ultimi anni. Con i Reds, Jota aveva collezionato 182 presenze, realizzato 65 gol e vinto 5 trofei, lasciando un segno profondo nel club inglese.

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto non solo in Premier League, ma anche tra i compagni che con lui avevano condiviso spogliatoio e vittorie. E Leao, con il suo gesto, lo ha ricordato nel modo più diretto e sincero: segnando, e alzando le dita al cielo.

