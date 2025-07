Il Milan accelera per Marc Pubill: test medici a Barcellona, trattativa in fase avanzata

Il Milan stringe per Marc Pubill, giovane terzino destro spagnolo classe 2003 in forza all’Almeria. Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore è in cima alla lista dei desideri rossoneri per rinforzare la corsia destra e una delegazione dello staff medico del club è volata nelle scorse ore a Barcellona per effettuare una serie di controlli fisici. Obiettivo: valutare con attenzione le condizioni del ginocchio già infortunato, che lo scorso anno aveva frenato il suo passaggio all’Atalanta.

🚨🔴⚫️ AC Milan are set to discuss terms with Almeria and Marc Pubill’s camp over potential transfer for the Spanish right back.



Wolves want Pubill, ready to close deal… but Marc keeps waiting for AC Milan.



Decision up to Milan after positive initial medical check done today. pic.twitter.com/PeKRun6Vu1