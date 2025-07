Home | Napoli, che guaio: rischia di sfumare l’obiettivo per la fascia, le alternative

Il mercato degli esterni si scalda e il Napoli rischia di perdere uno dei suoi obiettivi principali. Dan Ndoye, talento svizzero del Bologna, è finito nel mirino del Nottingham Forest, che ha già presentato una prima offerta ufficiale ai rossoblù. Gli azzurri, che avevano trovato un’intesa di massima con il calciatore, ora vedono complicarsi la trattativa.

Inclusiva di Mercato:



Il Bologna mette gli occhi su Noah Okafor, in caso di partenza del connazionale N'Doye che sembra ormai ad un passo dal Napoli il club felsineo vorrebbe il forte esterno dal Milan, incassando quasi 40 milioni potrà fare un'offerta vicino ai 16 milioni. pic.twitter.com/HdtLE0lLRv — MickOnsenta (@FuMickOnsenta) July 7, 2025

Il Napoli, su precisa richiesta di Antonio Conte, ha fatto di Ndoye una priorità, ma non intende arrivare ai 40-45 milioni chiesti dal Bologna. Una cifra che invece il Nottingham Forest, fresco di una cessione da 62 milioni (quella di Elanga al Newcastle), è disposto a considerare seriamente.

Dan Ndoye ha già ricevuto una proposta di rinnovo dal club emiliano, ma è attratto dalla Premier League e ha aperto al trasferimento in Inghilterra. Il Napoli può contare sull’accordo trovato con il calciatore (cinque anni a 3 milioni a stagione), ma la palla è ora nel campo del Bologna e tutto dipenderà dalle cifre dell’offerta inglese.

Nel caso in cui Ndoye scegliesse l’Inghilterra, il Napoli è pronto a virare su altri nomi. Il primo è Ademola Lookman, che Conte conosce bene e apprezza molto, ma sul quale in questo momento sembra essere in netto vantaggio l’Inter.

Un altro nome caldo è quello di Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool. L’ex Juventus, che vuole tornare in Italia, è stimato sia da Conte che da De Laurentiis e potrebbe arrivare a un prezzo di saldo. Se davvero arrivassse, la notizia farebbe sicuramente felice Gattuso in ottica Nazionale.

Un altro nome sulla cresta dell’onda è quello di Alejandro Garnacho: già cercato a gennaio, oggi è ai margini del progetto del Manchester United e i Red Devils potrebbero abbassare le pretese iniziali (70 milioni) pur di risolvere la situazione.

Il Napoli, insomma, resta vigile e pronto a intervenire. Ma se vuole portare Ndoye a Castel Volturno, dovrà almeno pareggiare la proposta economica del Nottingham Forest. E non sarà semplice.

