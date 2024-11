Diego Carlos è un difensore brasiliano cresciuto nelle giovanili dei brasiliani del Desportivo Brasil. La sua carriera però la costruisce in Europa, dove anno dopo anno si migliora come professionista arrivando a raggiungere la Premier League. Di ruolo difensore centrale, Diego Carlos si distingue per la capacità di sapere abbinare una forza fisica dirompente a un pacchetto tecnico invidiabile. Ma queste non sono le sue uniche caratteristiche: è infatti molto abile nel gioco aereo e dispone di ottime capacità in fase di marcatura. Quando necessario, può sorprendere anche sui calci piazzati. Andiamo a scoprire meglio il difensore moderno che è Diego Carlos, la solidità dell’Aston Villa. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Le origini

Diego Carlos Santos Silva, noto come Diego Carlos nasce in Brasile, a Barra Bonita, il 15 marzo 1993. Inizia la sua carriera senior con il Desportivo Brasil. Nel settembre 2012, firma per il San Paolo, giocando nella squadra B. A 21 anni prende la decisione di trasferirsi in Europa con direzione Portogallo, dove firma il suo primo contratto da professionista all’Estoril. Per trovare maggiore spazio passa in prestito al Porto B, dove si consacra. Nell’estate successiva torna all’Estoril e disputa 31 presenze segnando anche 2 reti nella massima serie portoghese.

La consacrazione

Nell’estate del 2016 Diego Carlos viene acquistato a titolo definitivo per 2 milioni di euro dai francesi del Nantes, con cui firma un contratto di cinque anni. Con la maglia dei canarini si impone come uno dei talenti più interessanti della Ligue 1. In tre stagioni totalizza 108 presenze segnando 4 reti. In quel periodo attira l’attenzione di diversi club, tra cui il Torino.

Gianluca Petrachi, ai tempi direttore sportivo granata, fa di tutto per portarlo sotto la Mole, ma le richieste economiche sono alte e il presidente Cairo abortisce l’affare. Nell’estate del 2019 passa al Siviglia per 15 milioni di euro. Grazie a una sua rovesciata provoca l’autogol di Lukaku nella finale di Europa League vinta contro l’Inter nell’agosto del 2020.

Il presente all’Aston Villa

Nel 2022, l’Aston Villa annuncia l’acquisto di Diego Carlos. Un trasferimento avvenuto per una cifra pari a circa 26 milioni di sterline. Nonostante sia alla prima stagione con la squadra inglese, mister Steven Gerrard lo sceglie come uno dei vice-capitani, insieme a Emiliano Martínez. Diego Carlos esordisce in Premier League il 6 agosto nella partita persa 2-0 contro il Bournemouth. Debutta invece al Villa Park nella vittoria per 2-1 contro l’Everton, ma subisce una rottura del tendine d’Achille che lo costringe a un intervento chirurgico. Torna in campo solamente il 24 marzo 2023, in un’amichevole a porte chiuse contro il Bristol Rovers. Il 9 novembre 2023, Diego Carlos segna il suo primo gol con la maglia dell’Aston Villa nella vittoria per 2-1 contro l’AZ Alkmaar nella UEFA Europa Conference League.

La Nazionale

Dopo aver preso in considerazione l’ipotesi di ottenere la cittadinanza portoghese per giocare con i lusitani, viene convocato per la prima volta dal CT del Brasile Tite nel novembre del 2020, in occasione delle gare di qualificazioni ai Mondiali 2022, rispettivamente contro Venezuela e Uruguay. Nell’estate del 2021 prende parte alla spedizione olimpica della squadra allenata da Andrè Jardine alle Olimpiadi di Tokyo. Gioca tutte le partite del torneo contribuendo alla vittoria finale finale per 2-1 dopo i tempi supplementari sulla Spagna.

Diego Carlos e la famiglia

Diego Carlos è sposato con Naiara Carlos. I due si sono fidanzati nel 2014, quando Carlos giocava ancora nel San Paolo. Dopo una frequentazione durata tre anni, è arrivato il matrimonio nel giugno 2017, celebrato con una cerimonia privata in Brasile. Nel 2019, la coppia ha deciso di rinnovare i voti e ha celebrato una grande cerimonia di nozze, alla quale hanno partecipato molti ospiti. Insieme hanno tre figli, due maschi e una femmina. Nel 2015 Naiara ha dato alla luce il primo figlio Davi Carlos. Nel 2018 la coppia ha dato il benvenuto alla seconda figlia Alice Carlos. Nel 2021, dopo la terza gravidanza, Naiara ha dato alla luce Isaac Carlos.

