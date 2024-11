Lucas Hernandez è uno dei difensori più forti e talentuosi degli ultimi anni. Veloce, dotato di un fisico atletico, rappresenta un buon prototipo di difensore moderno. Il sangue scorre nelle sue vene e in quelle della famiglia: il padre Jean-François è stato calciatore all’Atletico Madrid nel 2001. Suo fratello Theo invece fa il terzino e gioca nel Milan e nella nazionale francese insieme a lui. Oggi è uno dei migliori terzini in circolazione. Usa quasi indifferentemente il destro e il sinistro ed è molto abile in entrambe le fasi. Può ricoprire anche il ruolo di difensore centrale. Ma andiamo a scoprire di più su Lucas Hernandez, il pilastro della difesa del PSG. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Photo by Lionel Hahn/Getty Images)

Le origini e gli esordi

Lucas Hernandez nasce a Marsiglia il 14 febbraio del 1996. Suo padre è Jean-François Hernandez, ex giocatore dell’Atlético Madrid, suo fratello Theo Hernández è anch’egli calciatore. Sua madre, Laurence Pi, è originaria di Marsiglia. Le sue lontane origini sono invece spagnole: il bisnonno era originario di Gerona.

L’infanzia di Lucas non è di quelle facili, visto che il padre abbandona la famiglia quando lui ha 5-6 anni: ”Non ho avuto un’infanzia normale. Ho vissuto senza un padre, solo con mia madre e mio fratello, soprattutto quando eravamo in Spagna. Mia madre non lavorava e non avevamo soldi, questa è la verità. È stato mio nonno a tirarci fuori dai guai. Ho vissuto momenti difficili nella mia vita, ma mi sono sempre rialzato e sono stato forte mentalmente. È questo che mi ha portato dove sono oggi“.

I primi passi nel calcio li muove nel Rayo Majadahonda, ma già a 11 anni entra nel settore giovanile dell’Atlético Madrid. Nel novembre 2013 viene convocato per la prima volta in prima squadra in occasione del match di campionato contro il Villarreal, ma non scende in campo. Il suo debutto da professionista lo fa con l’Atlético Madrid B il 26 aprile 2014, nella gara persa per 1-0 contro la Real Sociedad B. L’esordio in campionato con la prima squadra avviene nella trasferta con l’Athletic Club, finita 4-1.

La carriera nei top club

Nel 2019, Lucas Hernandez si trasferisce al Bayern Monaco per una cifra vicina agli 80 milioni di euro, diventando l’acquisto più costoso nella storia del club bavarese. Si è impone come titolare e gioca 24 partite di campionato, aiutando il Bayern a vincere il titolo della Bundesliga nella sua prima stagione. E’ protagonista anche nella corsa del Bayern alla vittoria della Champions League, arrivata dopo aver sconfitto in finale il Paris Saint-Germain.

Nella sua esperienza al Bayern durata dal 2019 al 2023, Hernandez ha perso solo cinque delle 74 presenze in Bundesliga, vincendo 60 volte. Un numero contenuto solamente dalle 47 partite saltate per infortunio. Nel luglio del 2023 passa al Paris Saint-Germain per 45 milioni di euro, dove diventa titolare nella difesa di Luis Enrique. Vince una Ligue 1, una Supercoppa francese e una coppa di Francia.

(Photo by Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Getty Images)

L’infortunio

In occasione di una partita di Champions League 2023-24 tra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, Lucas Hernandez rimedia una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un infortunio che lo costringe anche a saltare gli Europei in programma quell’estate (2024). Intervenuto sui suoi canali social il difensore commenta con grande rammarico l’accaduto:

“Quando ho firmato con il PSG ho promesso che avrei dato anima e cuore a questa squadra e questo è ciò che ho fatto da allora. Purtroppo durante la partita di ieri sera ho riportato un infortunio. Mi sono spinto di nuovo in campo e ho cercato di continuare a lottare per la nostra squadra, ma non è stato possibile. Vorrei ringraziare tutti i miei fan e i miei cari per l’affetto e il supporto. Il mio ritorno sarà più forte che mai. Con amore, LH21“.

Le vicende giudiziarie

Fuori dal campo la vita di Lucas Hernandez è legata ad alcune vicende giudiziarie. Il 3 febbraio del 2017 viene arrestato dalla polizia spagnola nella sua abitazione di Las Rozas in seguito alla denuncia della compagna Amelia Ossa Llorente per violenza domestica. La conclusione del processo stabilisce la condanna a 31 giorni di lavori socialmente utili per il giocatore, oltre che porgli un ordine di allontanamento di sei mesi a 500 m.

Nel giugno del 2017 la coppia si sposa e di ritorno dal viaggio di nozze viene arrestato per aver violato l’ordinanza restrittiva. Nell’ottobre 2021 rischia di essere condannato a un anno di reclusione per presunta violazione di pena, ma ottiene la sospensione dell’ordine di reclusione per quattro anni e una sanzione pecuniaria di 96 000 euro.

Il fratello Theo

Lucas ha un fratello – Theo – di un anno più giovane, anch’egli calciatore. Theo Hernandez infatti cresce calcisticamente nell’Atletico Madrid, per poi coronare il sogno di giocare nel Real e vincere la Champions League. Oggi Theo è un protagonista del Milan, club con cui è riuscito a vincere lo Scudetto nella stagione 2021-22. I due fratelli hanno un ottimo rapporto e sono anche compagni di squadra in Nazionale. Sull’intensità della loro relazione Theo ha speso queste parole: “Ho un rapporto molto buono, parlo con lui tutti i giorni: ci scriviamo. Peccato che si è fatto male al ginocchio. A volte vado a vederlo a Parigi o viene lui a Milano. Abbiamo un rapporto incredibile“.

Leggi anche