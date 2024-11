Ecco un approfondimento completo su Manuel Neuer, il leggendario portiere tedesco, con un focus su diversi aspetti della sua vita e carriera. Il numero uno del Bayer Monaco ha collezionato una lunga serie di trofei nella sua permanenza in Baviera.

La crescita allo Schalke 04

Manuel Neuer è più di un portiere: è diventato un’icona nel mondo del calcio, riconosciuto per il suo stile unico e il contributo fondamentale all’evoluzione del ruolo del portiere. Nato il 27 marzo 1986 a Gelsenkirchen, in Germania, Neuer ha trascorso la sua infanzia tra i campi di calcio. La carriera di Neuer inizia nel club della sua città natale, lo Schalke 04.

La sua crescita nello Schalke 04 è rapida: non passa molto tempo prima che diventi il portiere titolare, affermandosi come uno dei giovani più promettenti della Bundesliga. Grazie alla sua prestanza fisica e al suo istinto per la parata, Manuel diventa subito un pilastro della difesa dello Schalke, portando la squadra a importanti traguardi, tra cui la semifinale della Champions League nel 2011. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Barcelona, Spain – October 23: goalkeeper Manuel Neuer of Bayern Muenchen can’t prevent the Goal from making it 4:1 during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD3 match between FC Barcelona and FC Bayern München at Estadi Olímpic Lluís Companys on October 23, 2024 in Barcelona, Spain. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images)

Nel 2011, Neuer si trasferisce al Bayern Monaco, non senza una certa dose di controversie. I tifosi del Bayern inizialmente non vedono di buon occhio l’arrivo del portiere dallo Schalke, ma il tedesco riesce a farsi amare rapidamente grazie alle sue prestazioni impeccabili. Con il Bayern, l’estremo difensore raggiunge il picco della sua carriera. Si inserisce perfettamente nello stile di gioco della squadra, caratterizzato da un alto possesso palla e una difesa che gioca molto avanzata. Neuer, infatti, si distingue proprio per la sua capacità di giocare con i piedi e di spingersi fuori dall’area, comportandosi come un “libero aggiunto”.

Una bandiera del Bayern Monaco

In Baviera Neuer ha vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere: svariati campionati di Bundesliga, Coppe di Germania e, soprattutto, la Champions League, un trofeo che ha sollevato per la prima volta nel 2013 e poi nuovamente nel 2020. Queste vittorie non sono solo frutto di una squadra formidabile, ma anche del contributo decisivo del portiere, che con le sue parate ha salvato il Bayern in numerose occasioni cruciali. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY – OCTOBER 06: Manuel Neuer of Bayern Muenchen controls the ball during the Bundesliga match between Eintracht Frankfurt and FC Bayern München at Deutsche Bank Park on October 06, 2024 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Le sue prestazioni nelle finali di Champions League e nelle partite decisive di Bundesliga sono rimaste impresse nella memoria di tutti i tifosi, rendendolo uno dei giocatori più amati di sempre del club bavarese.

Il punto culminante della sua carriera al Bayern è probabilmente rappresentato dalle vittorie in Champions League. La prima nel 2013, nella finale contro il Borussia Dortmund, dove la sua sicurezza e le parate decisive hanno contribuito al trionfo europeo dei bavaresi. Poi nel 2020, un’altra Champions, questa volta vinta contro il PSG in una finale che ha visto Neuer come protagonista assoluto.

Il portiere in Baviera ha vinto ben 11 volte la Bundesliga, 6 Coppe di Germania, 7 Supercoppe tedesche e una Coppa di Lega. A ciò vanno aggiunte 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee e 2 Mondiali per club. Per questo motivo i dirigenti del Bayern hanno deciso di rinnovare il contratto dell’ex Schalke 04 fino al giugno del 2025, con un ingaggio di 20 milioni di euro a stagione.

Il Mondiale con la Germania

Il momento più alto della carriera di Neuer arriva nel 2014, quando guida la Germania alla vittoria del Mondiale in Brasile. Durante quel torneo, Neuer offre una serie di prestazioni straordinarie, culminate con la storica semifinale vinta 7-1 contro il Brasile. La sua abilità nel giocare fuori dall’area di rigore e la sua sicurezza tra i pali hanno permesso alla Germania di adottare un gioco aggressivo e di alto pressing, che ha messo in difficoltà tutte le squadre incontrate.

Nella finale contro l’Argentina, Neuer si è distinto ancora una volta, contribuendo a mantenere inviolata la propria porta e aiutando la Germania a sollevare il trofeo dopo un’attesa di 24 anni. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Il tedesco ha ridefinito cosa significa essere un portiere moderno. Il suo stile di gioco ha influenzato un’intera generazione di giovani portieri che lo vedono come un punto di riferimento. Oltre alla sua abilità tecnica e alla sua visione di gioco, Neuer è noto anche per la sua leadership e per la sua capacità di motivare i compagni di squadra, sia in campo sia fuori. La sua presenza carismatica ha reso più sicura la difesa delle squadre in cui ha giocato, trasmettendo fiducia e serenità a tutto il reparto arretrato.

