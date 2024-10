Sono sempre aleggiati parecchi dubbi e perplessità intorno all’attribuzione del titolo di “nuovo Thiago Silva” a Marcos Aoás Corrêa, noto come Marquinhos. Oggi però sono passati un po’ di anni e il paragone è diventato molto più accettabile. Come il collega brasiliano, Marquinhos è un difensore centrale che fa della velocità una delle sue principali caratteristiche. Ma non solo: dotato di un buon piede, è molto disciplinato anche in fase di impostazione. Rapido e scattante, negli anticipi è quasi infallibile, così come nei recuperi. Nelle fasi iniziali di carriera ha giocato anche come terzino, mentre in quelle più recenti è stato impiegato come centrocampista difensivo. Ma scopriamo di più su Marquinhos: il comandante della difesa del PSG. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Le origini e gli esordi

Marquinhos nasce il 14 maggio 1994 a San Paolo, in Brasile. Ha la doppia cittadinanza, brasiliana e portoghese, appartenendo al gruppo etnico brasiliano di origine portoghese. Cresce in una famiglia della classe media con una forte passione per lo sport. Suo padre, Marcos Barros Correa e sua madre Alina Aoas sono grandi fan del calcio. Il piccolo Marquinhos cresce nella città di San Paolo giocando a calcio insieme al fratello maggiore Luan Aoás Corrêa.

Ha anche una sorella minore di nome Riama Aoás. Fin da bambino sogna di diventare un calciatore ed entra nell’accademia del Corinthians all’età di soli 8 anni. Nel periodo scolastico gioca spesso come portiere e difensore al Collegio Salesiano di Santa Teresinha a San Paolo. Viene per la prima volta convocato in prima squadra al Corinthias per il precampionato 2011. Nel 2012 vince il 4 luglio la Coppa Libertadores contro il Boca Juniors, la prima per il club brasiliano. Marquinhos si afferma così come uno dei migliori giovani in Brasile e viene inserito nella lista riserve della Selecao per le Olimpiadi di Londra.

Roma: la prima esperienza oltreoceano

Nell’agosto del 2012, all’età di 18 anni, Marquinhos si trasferisce dal Corinthias alla Roma in prestito per 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto. L’affare diventa poi a titolo definitivo per circa 3 milioni. In giallorosso rimane solamente una stagione, in cui si impone con coraggio e si afferma come uno dei migliori a livello internazionale.

Sul suo trasferimento alla Roma si è espresso anni dopo Walter Sabatini, allora direttore sportivo del club giallorosso: “Il giocatore più forte che ho preso in tutta la mia storia, Marquinhos, mi è stato suggerito da un match analyst che ora lavora con Spalletti al Napoli e si chiama Beccaccioli. È arrivato nel mio ufficio perché ha trovato la porta aperta. Mi ha detto ‘Ho visto un ragazzino fare certe cose’. E io gli ho detto ‘Tiralo fuori immediatamente’. E questo ragazzino ha fatto il titolare della Roma a 18 anni per merito di Zeman, che era un allenatore coraggioso“.

La storia al PSG

Nell’estate del 2013 Marquinhos si trasferisce al Paris Saint-Germain per 31,4 milioni di euro firmando un contratto di cinque anni. Dopo meno di un mese vince il suo primo trofeo con la squadra francese, battendo il Bordeaux nella finale valida per la Supercoppa di Francia. Il 17 settembre 2013 esordisce nelle competizioni europee contro l’Olympiacos e segna anche la sua prima rete in carriera. Nella stessa stagione vince anche la Coppa di Lega e la Ligue 1. L’annata successiva presenta maggiori difficoltà: l’arrivo di David Luiz dal Chelsea non gli permette di avere un posto fisso da titolare.

Il minutaggio aumenta solamente con l’infortunio di Thiago Silva e conclude la stagione con 42 presenze e 2 gol in tutte le competizioni. Nel corso degli anni il talento e la decisione di Marquinhos crescono in maniera costante fino a conquistare il posto fisso da titolare e a essere protagonista delle vittorie parigine. Al termine della stagione 2019-2020 raggiunge la finale di Champions League, persa contro il Bayern Monaco per 1-0. In seguito all’addio di Thiago Silva – compagno di squadra, connazionale e maestro – Marquinhos diventa il capitano del PSG a partire dall’annata 2020-2021. Il 10 aprile 2024 entra nella storia del club raggiungendo quota 436 partite con la maglia dei parigini, superando Jean-Marc Pilorget e diventando così il calciatore con più presenze nella storia del Paris Saint-Germain.

Quanto guadagna Marquinhos?

Il patrimonio netto di Marquinhos sembra essere stimato intorno ai 75 milioni di euro, al giugno 2021. Nel luglio 2017 ha firmato un contratto da 13,3 milioni di euro all’anno. Recentemente il brasiliano ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2028, per uno stipendio annuo di 16,8 milioni di euro. L’ex Corinthias conduce uno stile di vita sfarzoso nella sua villa di Parigi da oltre un milione di dollari, dotata di una piscina cristallina e di un enorme giardino. Nel marzo del 2021 ha subito una rapina mentre i parenti erano in casa: il padre è stato aggredito con un pugno dai ladri, prima che questi portassero via soldi e gioielli. La star brasiliana possiede anche proprietà immobiliari a San Paolo e una collezione di auto che comprende una Range Rover nera e una Ferrari 458 Italia.

Quanto è alto Marquinhos?

Marquinhos è alto 183 cm e il suo peso corporeo è di circa 79 Kg. Ha un fisico snello, ma atletico. Ha un tatuaggio di due palme ben strette sul piede sinistro che significa fratellanza eterna. Il suo nome significa “consacrato al Dio Marte, Dio della guerra”. E’ sposato con la cantante brasiliana e concorrente di reality TV Carol Cabrino dal giugno 2016 e ha 3 figli.

