La Bundesliga è sempre stata fucina di grandi difensori sia cresciuti nel campionato tedesco che acquisiti dall’estero. Negli ultimi anni anche diversi volti noti della Serie A sono approdati in Germania tra cui spicca il nome delll’ex Napoli Kim Min-Jae, oggi al Bayern Monaco.

Il centrale coreano è presente nella lista dei migliori difensori di questa prima parte di stagione in Bundesliga, graduatoria stilata con l’ausilio della media voto ponderata di WhoScored.

Willi Orban (Lipsia)

(Photo by Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Getty Images)

Voto 7.63 per l’esperto centrale tedesco naturalizzato ungherese del Lipsia che in questa prima fase di stagione in Germania ha già totalizzato due reti pur giocando da centrale arretrato. A 31 anni Orban è ormai una certezza della formazione marcata Red Bull, in cui riveste il ruolo di capitano.

Arrivato al Lipsia nel 2015 per 2 milioni di euro dal K’lauten, Orban con il Lipsia ha totalizzato in carriera 320 presenze riuscendo anche a timbrare il cartellino in 30 occasioni e fornendo 9 assist. Molto forte nel gioco areo, Orban è un centrale fisico ma anche rapido, due caratteristiche che non gli sono valsi un posto nella Nazionale tedesca.

Dal 2018 infatti Orban ha scelto di militare nell’Ungheria a livello di nazionale collezionando 52 presenze e realizzando 6 gol.

Diogo Leite (Union Berlino)

(Photo by Boris Streubel/Getty Images)

Il difensore dell’Union Berlino ha collezionato una media voto ponderata di 7.25 riuscendo a mettere a segno un assist in queste prime 8 gare della stagione di Bundesliga.

Arrivato nel luglio 2022 dal Porto con la formula del prestito con diritto di riscatto (esercitato l’estate successiva per 7 milioni di euro), Diogo Leite è stato uno dei più importanti fattori che hanno spinto l’Union Berlino a centrare una clamorosa qualificazione in Champions League due stagioni fa.

Da quando veste la maglia del club della capitale il centrale portoghese ha disputato 88 presenza trovando la via della rete in un’occasione, oltre a fornire due assist. A livello di nazionale Diogo Leite ha compiuto l’intera trafila nel settore giovanile lusitano non riuscendo però mai ad esordire con la prima squadra.

Dayot Upamecano (Bayern Monaco)

(Photo by Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images)

Con 7.23 Upamecano si conferma essere uno dei difensori centrali più affidabili della Bundesliga. Il difensore centrale francese in questa stagione ha collazionato 8 assist realizzando anche una rete contribuendo in maniera significativa al primo posto fin qui occupato dal suo Bayern Monaco.

L’avventura in baviera dell’originario della Guinea-Bissau è iniziato nell’estate 2021 con il suo trasferimento dal Lipsia in cambio di ben 42,5 milioni di euro. Da allora con la maglia del Bayern Upamecano ha collezionato 126 presenze a cui si aggiungono anche 4 gol e 8 assist.

Annate positive che gli hanno anche fruttato un ruolo importante anche con la nazionale francese con cui ha disputato 27 presenze vincendo anche la Nations League nel 2021.

Edmond Tapsoda (Bayer Leverkusen)

(Photo by Stefan Brauer/DeFodi Images via Getty Images)

Solo 6.54 per Edmond Tapsoda, una delle rivelazioni del Bayer Leverkusen nella passata stagione. Il centrale della Burkina Faso ha disputato tutte le prime 8 gare in questa annata sotto la guida di Xabi Alonso ma non è ancora riuscito a confermare, insieme ai compagni di reparto, l’impermeabilità del passato campionato.

Arrivato al Leverkusen nel gennaio 2020 dal Vitoria Guimaraes in cambio di 20 milioni di euro, Tapsoda ha avuto una crescita costante in Germania arrivando a diventare un titolare inamovibile nell’anno del sorprendente Scudetto vinto dal Bayer nella passata stagione collezionando oltre 40 presenze tra campionato e Coppe.

Oggi Tapsoda è uno dei difensori con la valutazione di mercato più alta di tutta la Bundesliga (45 milioni di euro), cifra che il Bayer potrebbe anche decidere di incassare la prossima estate per generare così una cospicua plusvalenza.

Kim Min-Jae (Bayern Monaco)

(Images via Getty Images)

Con a media voto di 7.15, Kim è uno dei centrali più invalicabili dell’intera Bundesliga. Autore già di un gol nelle prime 8 gare della stagione, il centrale coreano in baviera si è messo subito in mostra con prestazioni equiparabile a quelle vissute a Napoli nell’anno dello Scudetto.

Classe ’96 di 190 centimetri Kim è il prototipo del difensore moderno rapido, forte fisicamente e anche dotato di buona tecnica palla al piede. Un centrale dalle ottime qualità fisiche e atletiche che l’hanno portato ad essere uno dei difensori più pagati nella storia del campionato tedesco con i 50 milioni incassati dal Napoli nell’estate nel luglio 2023.

In coppia con Upamecano al centro della difesa del Bayern, Kim ha vissuto un inizio di stagione non facile visti i 7 gol subiti ad inizio stagione, un dato nettamente deprezzato dalla prolificità offensiva dei bavaresi che restano il miglior attacco 21 gol fatti. In Champions però il Bayern fatica come testimoniato dalle due sconfitte subite contro Aston Villa e Barcellona, successive al roboante successo per 9-2 contro la Dinamo Zagabria.

