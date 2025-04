Pronostico Verona-Cagliari: statistiche e analisi salvezza

La sfida tra Hellas Verona e Cagliari, in programma allo stadio Bentegodi lunedì 28 aprile 2025, rappresenta un crocevia fondamentale per la corsa salvezza della Serie A. Le due squadre, separate da appena due punti in classifica, si affrontano in un match che vale più dei classici tre punti: la permanenza nella massima serie è in palio, e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. Analizziamo i dati, le statistiche e i possibili scenari di questa sfida ad alta tensione.

Statistiche a confronto: il Cagliari cerca conferme in trasferta

Entrambe le formazioni arrivano a questa gara con numeri molto simili, ma alcuni dati suggeriscono possibili chiavi di lettura:

Cagliari : 1 gol di media a partita, 8,18 tiri totali (3,27 nello specchio), 0,73 assist e 3,09 cross riusciti a gara.

: 1 gol di media a partita, 8,18 tiri totali (3,27 nello specchio), 0,73 assist e 3,09 cross riusciti a gara. Hellas Verona : 0,91 gol di media, 7,36 tiri totali (2,70 in porta), 0,52 assist e 2 cross riusciti.

: 0,91 gol di media, 7,36 tiri totali (2,70 in porta), 0,52 assist e 2 cross riusciti. In difesa: Verona subisce 1,82 gol a partita, Cagliari 1,48.

subisce 1,82 gol a partita, 1,48. Passaggi riusciti: Cagliari 296,45 a gara (77%), Verona 243 (74%).

296,45 a gara (77%), 243 (74%). Falli commessi: media alta per entrambe (15 Verona, 13,64 Cagliari).

Da segnalare che la squadra sarda ha vinto la gara di andata (1-0) e punta a replicare questa impresa, nonostante una tradizione che la vede spesso in difficoltà nelle trasferte al Bentegodi (14 gare consecutive senza vittorie in casa del Verona).

Nel dettaglio, il Verona guidato da Paolo Zanetti schiererà un modulo offensivo 3-4-1-2, con Sarr e Mosquera in avanti. Da tenere d’occhio Jackson Tchatchoua, difensore che ha già fornito più di un gol e un assist. Il Cagliari di Davide Nicola, invece, si affiderà al 4-2-3-1 con Coman punta centrale e Viola e Luvumbo a supporto. Tra i rossoblù spicca Tommaso Augello, pronto a collezionare la 34ª presenza stagionale.

Squadra Punti Posizione Gol Fatti Gol Subiti Hellas Verona 32 14ª 0,91 1,82 Cagliari 30 16ª 1,00 1,48

Le ultime giornate hanno visto entrambe le squadre in difficoltà: il Verona non vince da quattro turni, mentre il Cagliari ha raccolto solo tre punti nelle ultime sette trasferte. Le statistiche suggeriscono una partita equilibrata, dove l’intensità e la concentrazione potrebbero risultare decisive.

La sfida tra Hellas Verona e Cagliari si preannuncia combattuta e con un margine d’errore minimo. Le quote principali vedono leggermente favorito il Verona (1X a 1,35), con un Under 2.5 quotato a 1,50, mentre un cartellino per Adopo si gioca a 3,50. In palio c’è la salvezza, e ogni punto può risultare determinante in questa fase del campionato.

