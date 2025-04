Pronostico Crystal Palace-Aston Villa: statistiche e analisi FA Cup

La semifinale di FA Cup tra Crystal Palace e Aston Villa, in programma a Wembley, si preannuncia come uno degli appuntamenti calcistici più attesi del fine settimana inglese. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con motivazioni altissime: da una parte il sogno di conquistare un trofeo storico, dall’altra la voglia di riscattare una stagione intensa. In questo articolo analizziamo le statistiche principali, i possibili protagonisti e le migliori quote offerte dai bookmaker, per fornire un quadro chiaro anche a chi si avvicina da poco al mondo delle scommesse sportive.

Statistiche, precedenti e stato di forma: Crystal Palace e Aston Villa a confronto

La semifinale mette di fronte due squadre con cammini e ambizioni diverse. Ecco alcuni dati e fatti salienti:

Crystal Palace ha subito solo 1 gol in 4 partite di FA Cup quest’anno, mantenendo la porta inviolata in tre occasioni.

ha subito solo 1 gol in 4 partite di quest’anno, mantenendo la porta inviolata in tre occasioni. In campionato, però, la difesa ha mostrato più fragilità: 45 reti subite contro 41 segnate.

Aston Villa ha già segnato 9 gol in 4 partite di coppa e ben 53 in Premier League .

ha già segnato 9 gol in 4 partite di coppa e ben 53 in . Le ultime 5 sfide fra le due squadre hanno sempre visto più di 2 gol totali; il 75% delle gare di FA Cup del Villa è terminato con almeno 3 reti complessive.

del è terminato con almeno 3 reti complessive. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Palace ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta contro il Villa.

Squadra Gol segnati in FA Cup Gol subiti in FA Cup Forma ultimi 5 scontri diretti Crystal Palace — 1 3V 1P 1S Aston Villa 9 — 1V 1P 3S

Protagonista atteso per il Palace è sicuramente Jean-Philippe Mateta: il francese ha segnato 16 gol stagionali e ha un feeling particolare con il Villa, contro cui ha realizzato 5 reti in carriera (4 nelle ultime 4 sfide). Per gli ospiti, la qualità della rosa e l’esperienza in partite di alto livello rappresentano un fattore decisivo, come sottolineato dalla presenza di giocatori come Ollie Watkins e dalla guida esperta di Unai Emery.

Secondo i principali operatori di scommesse, il Villa parte favorito con una quota di 2.15 per la vittoria nei tempi regolamentari. Tra le giocate più interessanti:

Over 2.5 gol: quota 1.90

Mateta marcatore in qualsiasi momento: quota 2.75

Combo “12 + Goal” (vittoria di una delle due e almeno un gol per parte): quota 2.55

In conclusione, la semifinale di FA Cup tra Crystal Palace e Aston Villa promette spettacolo ed equilibrio, con entrambe le formazioni intenzionate a giocare a viso aperto. Gli esperti vedono favorito il Villa, ma la recente storia degli scontri diretti lascia aperta ogni possibilità. Le quote suggeriscono una partita ricca di gol e con Mateta tra i possibili protagonisti. Segui le nostre analisi per rimanere sempre aggiornato sulle migliori statistiche e pronostici delle principali competizioni calcistiche!