Serie A, si infiamma la corsa Champions: calendari a confronto, tanti scontri diretti

Serie A, cinque squadre, quattro punti, un solo posto e cinque giornate da vivere con il fiato sospeso. La lotta Champions si è trasformata in un autentico thriller calcistico. A cinque turni dalla fine, la classifica dice: Bologna 60, Juventus 59, Lazio 59, Roma 57, Fiorentina 56. Con l’Atalanta lanciata verso il terzo posto, salvo clamorosi scivoloni, resta un solo pass disponibile per il paradiso europeo.

I risultati dei recuperi hanno cambiato tutto: la vittoria della Lazio, il colpo della Fiorentina e soprattutto il crollo della Juventus hanno ridisegnato la geografia delle ambizioni. Ormai fuori dai giochi il Milan dopo la sconfitta con l’Atalanta, è rimasto un poker di squadre a giocarsi la qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Il calendario offre spunti e sfide probabilmente decisive. Ogni partita potrebbe essere uno spareggio mascherato. Previsioni? Impossibili. Tattiche? Tutte da reinventare. Ma una cosa è certa: gli scontri diretti decideranno tutto. Vediamo gli impegni delle contendenti da qui alla fine.

BOLOGNA

Udinese-Bologna (27/04)

Bologna-Juventus (04/05)

Milan-Bologna (11/05)

Fiorentina-Bologna (18/05)

Bologna-Genoa (25/05)

Il Bologna sogna ad occhi aperti, ma il cammino non è semplice. Il confronto diretto con la Juve sarà uno spartiacque. Occhio anche alla trasferta con il Milan e alla sfida con la Viola.

JUVENTUS

Juventus-Monza (27/04)

Bologna-Juventus (04/05)

Lazio-Juventus (11/05)

Juventus-Udinese (18/05)

Venezia-Juventus (25/05)

Il cammino bianconero è un saliscendi pericoloso. I match contro Bologna e Lazio sono veri esami di maturità, e Tudor lo sa: sbagliare ancora non è un’opzione.

LAZIO

Lazio-Parma (28/04)

Empoli-Lazio (04/05)

Lazio-Juventus (11/05)

Inter-Lazio (18/05)

Lazio-Lecce (25/05)

Più complicato di quanto sembri: dopo due gare abbordabili, arrivano due viaggi pericolosi, con Juventus e Inter. Ma la squadra di Baroni ora ha ritrovato spirito e risultati.

ROMA

Inter-Roma (27/04)

Roma-Fiorentina (04/05)

Atalanta-Roma (11/05)

Roma-Milan (18/05)

Torino-Roma (25/05)

La Roma è la squadra col calendario più duro. Quattro big match in fila, e solo l’ultima giornata potrebbe concedere tregua. Claudio Ranieri dovrà superarsi per restare in corsa.

FIORENTINA

Fiorentina-Empoli (27/04)

Roma-Fiorentina (04/05)

Venezia-Fiorentina (11/05)

Fiorentina-Bologna (18/05)

Udinese-Fiorentina (25/05)

La Viola è l’outsider affamata. Ha ancora tre scontri diretti da giocare e la possibilità di diventare giustiziera e sorpresa allo stesso tempo. Palladino sogna un finale in crescendo.

